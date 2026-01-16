ETV Bharat / state

चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, हर्जाना देने को लेकर राज्य सरकार को नीति बनाने के निर्देश

चाइनीज मांझे से मौत और घायल होने वालों को हर्जाना देने को लेकर हाईकोर्ट सख्त. राज्य सरकार को नीति बनाने के दिए निर्देश.

INDORE HIGH COURT ON CHINESE MANJHA
चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट सख्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 11:00 PM IST

इंदौर: चाइनीज मांझे से लोगों की हो रही मौत और घायलों को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि जिस तरह से लोगों की मृत्यु हो रही है और जो लोग घायल हुए हैं उनको हर्जाना देने के लिए राज्य सरकार नीति बनाए. इस निर्देश के साथ बेंच ने कहा कि राज्य सरकार चाइनीज मांझा के उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विभागों को निर्देश दे. पिछले दिनों चाइनीज मांझे से हो रही मौत को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया थे. इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी.

चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट सख्त

चाइनीज मांझे को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सख्ती दिखाई है. इंदौर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए कि जिस तरह से चाइनीज मांझे के कारण लोगों की मौत हो रही है और जिस तरह से लोग घायल हो रहे हैं, उसको लेकर उन्हें हर्जाना देने को लेकर एक नीति बनाई जाए. इसी के साथ चाइनीज मांझे को बनाने वाले फैक्ट्री संचालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और इसके ट्रांसपोर्ट करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए.

चाइनीज मांझे से मौत मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष मृतक गुलशन के पिता की ओर से एक याचिका भी कोर्ट के समक्ष लगाई गई है. इस दौरान इंटर विनर बने गुलशन के परिजन की ओर से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को चाइनीज मांझे के कारण मृत्यु हो जाने के चलते मृतक के परिजन ने सरकार से हर्जाना देने की मांग रखी. कोर्ट ने राज्य सरकार को घायल और मृत्यु हो जाने पर हर्जाना देने की नीति बनाने को लेकर राज्य सरकार को निर्देशित किया है.

'चाइनीज मांझे के खिलाफ साल भर चले अभियान'

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति चाइनीज मांझे को बेचने वालों की सूचना पुलिस को देते हैं उनको अवॉर्ड दिया जाए. हाईकोर्ट की बेंच ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए कि सिर्फ मकर संक्रांति पर्व के दौरान ही चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान ना चलाया जाए बल्कि इसे साल भर जारी रखा जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ही जो भी लोग चाइनीज मांझे का प्रयोग करते हुए नजर आएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए.

