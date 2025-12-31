इंदौर में दूषित पानी से मौतों पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से कहा-पेश करें स्टेटस रिपोर्ट
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से बीमारी फैलने व लोगों की मौतों को लेकर सरकार के साथ नगर निगम बचाव की मुद्रा में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 31, 2025 at 6:18 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में गंदा पानी पीने से लोगों के बीमार होने और मौत के मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई. इस पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने 2 जनवरी को पूरे घटनाक्रम की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख एवं सीनियर एडवोकेट रितेश ईरानी ने याचिका दायर की है.
वाटर सप्लाई सिस्टम पर सवाल उठाए
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश जारी करते हुए स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी, जिसमें शासन को अपनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी है. याचिका में बताया गया "भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की आपूर्ति के कारण बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जबकि कई लोगों की मौत भी हो चुकी है. यह मामला न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है."
याचिका में ये गंभीर सवाल उठाए
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की "इस घटना में बीमार हुए सभी लोगों को मुफ्त और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा मृतकों के परिजनों को उचित सहायता दी जाए." इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है "इंदौर शहर के सभी नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शासन और नगर निगम की जिम्मेदारी है."
कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार, नगर निगम और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं "वे पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."
हाई कोर्ट ने रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर मांगी जानकारी
याचिकाकर्ता एवं एडवोकेट रितेश ईरानी ने बताया " इंदौर हाई कोर्ट ने शासन से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अब तक क्या कार्रवाई की गई. कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि प्रभावित क्षेत्र में वर्तमान में जल आपूर्ति की स्थिति क्या है और वहां के नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं." अब इस मामले में पूरे शहर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह सिर्फ भागीरथपुरा ही नहीं, बल्कि इंदौर के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा मुद्दा बन चुका है.