नाबालिग से दुष्कर्म केस में प्रेग्नेंसी टेस्ट अनिवार्य कराए पुलिस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराने की याचिकाएं बढ़ी. हाई कोर्ट ने डीजीपी को दिए निर्देश.

नाबालिग से दुष्कर्म केस में प्रेग्नेंसी टेस्ट अनिवार्य कराए पुलिस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 9:08 AM IST

इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग के गर्भपात की अनुमति को लेकर याचिका दायर की गई. हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीजीपी को आदेश दिए "प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश दें कि नाबालिग से दुष्कर्म की घटना के सामने आने के बाद उसका उसी दौरान प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया जाए."

नाबालिग के परिजनों ने मांगी गर्भपात की अनुमति

इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था. कुछ दिन बाद परिजनों को उसके गर्भवती होने की जानकारी लगी. फिर परिजनों ने नाबालिग का गर्भपात कराने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा "नाबालिग के गर्भवती होने और गर्भपात करवाने की सूचना मिलने पर तत्काल मेडिकल परीक्षण करवाएं."

मेडिकल के साथ ही कराएं प्रेग्नेंसी टेस्ट

अधिवक्ता वरुण रावल ने बताया "हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के मामलों में गर्भवती होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है. कई बार दुष्कर्म पीड़िता की प्रेगनेंसी की पुष्टि देर से होती है, क्योंकि मेडिकल टेस्ट समय पर नहीं होता. ऐसे मामलों में कोर्ट से गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की जाती है. कई मामलों में तब तक गर्भ का समय 20 हफ्ते से अधिक हो जाता है और फिर सुनवाई में भी काफी समय चला जाता है."

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को सूचना दे पुलिस

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए "ये सुनिश्चित करें कि मेडिकल जांच के साथ ही नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता का प्रेग्नेंसी टेस्ट भी करवाया जाए. इस दौरान यदि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी की पुष्टि होती है तो तत्काल हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को सूचित किया जाए. इसके बाद कोर्ट ऐसे मामले में त्वरित सुनवाई कर आदेश पारित करेगी."

संपादक की पसंद

