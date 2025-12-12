ETV Bharat / state

मल्हारगढ़ के सिपहसालारों का चक्रव्यूह, बेस्ट थाना फंसा तो हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को बुलाया

इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, मल्हारगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर मध्य प्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश.

MANDSAUR FRAUD DRUG SMUGGLING CASE
देश के बेस्ट थाने पर छात्र को झूठे केस में फंसाने का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 4:52 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 5:02 PM IST

इंदौर/मंदसौर: मंदसौर की मल्हारगढ़ पुलिस पर नारकोटिक्स के मामले में गलत कार्रवाई करने के आरोप लगे थे. आरोप था की साजिश के तहत एक छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले को लेकर छात्र के परिजन ने एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई थी. मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं. वहीं पूरा ही मामला एक बार फिर सुर्खियों में है.

छात्र पर ड्रग्स तस्करी के आरोप, हाईकोर्ट में याचिका
पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में सोहन लाल नामक एक छात्र जिस पर मंदसौर की मल्हारगढ़ पुलिस ने अवैध तरीके से अफीम की तस्करी करने के मामले में कार्रवाई की थी. मामले को उसने इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर चुनौती दी थी और पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया था. इंदौर हाई कोर्ट में पिछले दिनों सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान इंदौर हाई कोर्ट ने मंदसौर एसपी विनोद मीणा को भी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए थे.

इंदौर हाईकोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव को किया तलब (ETV Bharat)

गृह अपर सचिव को कोर्ट के पेश होने के आदेश
जिसके बाद मंदसौर एसपी विनोद मीणा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और स्वीकार किया था की पुलिस ने गलत कार्रवाई की है. इस दौरान जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा सोहनलाल के खिलाफ कार्रवाई की थी उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की बात कही थी. 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से संबंधित जानकारी भी इंदौर हाई कोर्ट को दी थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. लेकिन इंदौर हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर ने अब राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 12 जनवरी को होगी.

यह है पूरा मामला
यह पूरा मामला मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र का है. पुलिस पर आरोप लगा है कि उन्होंने 29 अगस्त 2025 को एक बेकसूर छात्र सोहन को झूठे ड्रग तस्करी मामले में फंसा दिया था. उस पर 2 किलो 714 ग्राम अफीम रखने का आरोप लगा था. छात्र निजी यात्री बस से नीमच से प्रतापगढ़ जाने के लिए सफर कर रहा था. तभी पुलिस ने बस से उसे उतार लिया और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.

परिवार का कहना है कि छात्र को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अफीम तस्करी का केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया. जिसके बाद छात्र के परिजन ने थाने में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सामने आए, तो यह साफ हो गया की पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की थी. परिजन ने बताया था, सोहन होनहार छात्र है और उसने 12वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की है वह पीएससी की तैयार कर रहा था. लेकिन पुलिस ने उसे जेल भेजकर उसका भविष्य खराब कर दिया.

कोर्ट ने पुलिस की मंशा मानी संदिग्ध
इस मामले पर कोर्ट ने पुलिस की मंशा संदिग्ध मानी थी. कोर्ट का कहना था कि पुलिस ने साजिश के तहत एक निर्दोष छात्र पर गलत आरोप लगाए हैं. यह मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए. मामले की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने 9 दिसंबर को मंदसौर एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था. यह मामले की सच्चाई सामने आने के बाद एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था.

देश के टॉप 10 थानों में शामिल मल्हारगढ़
हाल ही में मल्हारगढ़ थाने को देश के टॉप 10 थाने में शामिल किया गया था. थाने को नौवां स्थान हासिल हुआ था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवॉर्ड भी दिया था. लेकिन इसके बाद ही थाने पर बदनामी का दाग लग गया. एक बेकसूर छात्र को ड्रग्स तस्करी के आरोप में फंसाकर जेल में डाल दिया था.

