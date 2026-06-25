गब्बर निकला मुस्तफा! धोखे से शादी करने पर मध्य प्रदेश में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय
हाई कोर्ट ने धर्म छुपाकर शादी करने वाले शख्स को आदेश दिया कि महिला को एकमुश्त 10 लाख व प्रति माह 20 हजार हर्जाना दे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 3:55 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धोखाधड़ी व झांसा देकर युवती से शादी रचाने वाले व्यक्ति को हर्जाने देने का आदेश दिया. ये हर्जाना आरोपी पति को महिला व उसके बच्चे को देना होगा. मध्य प्रदेश में धर्म छुपाकर शादी करने के मामले में आरोपी पर हर्जाने देने का ऐसा निर्णय पहली बार हुआ है.
आधार कार्ड देख चौंकी महिला
एडवोकेट राजेश जोशी ने बताया "एक युवती को घोखे में रखकर गब्बर ने 2021 में शादी की थी. ये शादी गब्बर ने खुद का धर्म छिपाकर की थी. शादी के कुछ दिन तक दोनों के बीच अच्छे रिश्ते रहे. इस दौरान युवती गर्भवती हो गई. जब युवती सोनोग्राफी करवाने के लिए जा रही थी तो उसने पति का आधार कार्ड लिया. इसमें महिला को पता चला कि उसके पति का असली नाम मुस्तफा है. इससे उसे गहरा आघात लगा. क्योंकि मुस्तफा ने खुद को हिंदू युवक बताकर शादी की थी."
पति ने महिला को पीटकर घर से निकाला
युवती का कहना है "जब पति मुस्तफा से पूछा कि अपना धर्म छुपाकर मुझसे शादी की है तो उसके साथ मारपीट की गई." पीड़िता से मुस्तफा ने कहा "मैं मुस्लिम धर्म से हूं और तुम्हें भी अब मुस्लिम धर्म अपनाना होगा." जब उसने मुस्लिम धर्म अपनाने से इंकार कर दिया तो मुस्तफा ने उसे अपने घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला ने इस बारे में शिकायत द्वारिकापुरी पुलिस से की. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी. लेकिन इसी दौरान पीड़िता को एक बार फिर मुस्तफा ने धमकाया.
फैमिली कोर्ट का आदेश नहीं माना
इसके बाद पीड़िता ने एक बार फिर शिकायत द्वारिकापुरी पुलिस से की. सुनवाई नहीं होने पर महिला ने तीसरी बार शिकायत एमजी रोड पुलिस थाने में की. कुछ दिन बाद महिला ने इंदौर फैमिली कोर्ट में हर्जाने के लिए आवेदन दिया. फैमिली कोर्ट ने मुस्तफा को नोटिस जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दिए. लेकिन वह कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ. इसी दौरान पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया. फैमिली कोर्ट ने बच्ची और पीड़िता को आरोपी को दो हजार रुपए भरण पोषण देने के निर्देश दिए लेकिन मुस्तफा ने फैमिली कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया.
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इंदौर हाई कोर्ट ने दिए आदेश
इसके बाद पीड़ित महिला ने एडवोकेट राजेश जोशी के माध्यम से इंदौर हाई कोर्ट में भरण पोषण को लेकर याचिका लगाई. हाई कोर्ट ने पीड़ित महिला को भरण-पोषण के लिए पति को 10 लाख 60 हजार रुपए एकमुश्त देने के निर्देश दिए. साथ ही प्रति माह बच्ची और पीड़िता को 20 हजार रुपए देने के निर्देश दिए.