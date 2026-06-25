ETV Bharat / state

गब्बर निकला मुस्तफा! धोखे से शादी करने पर मध्य प्रदेश में पहली बार ऐतिहासिक निर्णय

इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धोखाधड़ी व झांसा देकर युवती से शादी रचाने वाले व्यक्ति को हर्जाने देने का आदेश दिया. ये हर्जाना आरोपी पति को महिला व उसके बच्चे को देना होगा. मध्य प्रदेश में धर्म छुपाकर शादी करने के मामले में आरोपी पर हर्जाने देने का ऐसा निर्णय पहली बार हुआ है.

आधार कार्ड देख चौंकी महिला

एडवोकेट राजेश जोशी ने बताया "एक युवती को घोखे में रखकर गब्बर ने 2021 में शादी की थी. ये शादी गब्बर ने खुद का धर्म छिपाकर की थी. शादी के कुछ दिन तक दोनों के बीच अच्छे रिश्ते रहे. इस दौरान युवती गर्भवती हो गई. जब युवती सोनोग्राफी करवाने के लिए जा रही थी तो उसने पति का आधार कार्ड लिया. इसमें महिला को पता चला कि उसके पति का असली नाम मुस्तफा है. इससे उसे गहरा आघात लगा. क्योंकि मुस्तफा ने खुद को हिंदू युवक बताकर शादी की थी."

पति ने महिला को पीटकर घर से निकाला

युवती का कहना है "जब पति मुस्तफा से पूछा कि अपना धर्म छुपाकर मुझसे शादी की है तो उसके साथ मारपीट की गई." पीड़िता से मुस्तफा ने कहा "मैं मुस्लिम धर्म से हूं और तुम्हें भी अब मुस्लिम धर्म अपनाना होगा." जब उसने मुस्लिम धर्म अपनाने से इंकार कर दिया तो मुस्तफा ने उसे अपने घर से निकाल दिया. पीड़ित महिला ने इस बारे में शिकायत द्वारिकापुरी पुलिस से की. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी. लेकिन इसी दौरान पीड़िता को एक बार फिर मुस्तफा ने धमकाया.