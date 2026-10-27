इंदौर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, हर थाने में लगेंगे साउंड मीटर, साइलेंस जोन होंगे सार्वजनिक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने पुलिस विभाग, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई अहम निर्देश दिए. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 3:37 PM IST
इंदौर: इंदौर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर एवं न्यायमूर्ति जयकुमार पिल्लई की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने कहा कि शहर में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को मिलकर प्रयास करने होंगे. अदालत ने साइलेंस जोन की सूची सार्वजनिक करने, ध्वनि प्रदूषण मापने के उपकरण उपलब्ध कराने और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.
साइलेंस जोन की सूची विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निर्देश
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि साइलेंट जोन की सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अंश दिखाकर जारी करने की औपचारिकता पूरी नहीं की जा सकती. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि साइलेंस जोन की सूची व्यापक स्तर वाले विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए. साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों को साइलेंट जोन घोषित करने के लिए नागरिकों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएं.
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए उपकरण उपलब्ध हैं लेकिन उसका सार्वजनिक स्थानों पर इस्तेमाल कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि इंदौर के प्रत्येक पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों को ध्वनि मापने वाले उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. संबंधित थानों के नंबर भी विभिन्न जगहों पर दिए जाएं. साथ ही कोर्ट ने नवरात्रि और दशहरे के दौरान जिस तरह से अत्यधिक शोर हुआ उस पर भी चिंता जाहिर की है.
कोर्ट ने पूर्व में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई के रिकॉर्ड मांगे
कोर्ट ने इस दौरान यह भी निर्देश दिए कि पूर्व में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसका रिकॉर्ड कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. वहीं कोर्ट ने इंदौर नगर निगम के कचरा वाहनों पर बजने वाले स्वच्छता गीतों की आवाज कम करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि आवाज निर्धारित डेसीबल सीमा के भीतर लाई जाए या कम से कम मौजूद आवाज प्रतिशत 25% तक घटाई जाए. कोर्ट ने संबंधित विभागों को तीन सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. वही याचिका पर कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष एडवोकेट अभिनव धनोतकर ने रखा.