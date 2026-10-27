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इंदौर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, हर थाने में लगेंगे साउंड मीटर, साइलेंस जोन होंगे सार्वजनिक

ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट सख्त ( ETV Bharat )

इंदौर: इंदौर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर एवं न्यायमूर्ति जयकुमार पिल्लई की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस विभाग, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं.

कोर्ट ने कहा कि शहर में शांति और सुकून बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को मिलकर प्रयास करने होंगे. अदालत ने साइलेंस जोन की सूची सार्वजनिक करने, ध्वनि प्रदूषण मापने के उपकरण उपलब्ध कराने और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है.