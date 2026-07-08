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इंदौर CMHO के रिटायरमेंट पर कन्फ्यूजन खत्म, 62 नहीं 65 की उम्र में होंगे सेवानिवृत्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसनी को दी बड़ी राहत. 3 साल और देंगे सेवाएं.

HC relief to CMHO dr hasani
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:54 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसनी की याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने साफ कहा "डॉ. माधव प्रसाद हसनी 62 वर्ष की आयु में नहीं बल्कि 65 साल की आयु में ही रिटायर होंगे." डॉ. हसनी का रिटायरमेंट 31 जुलाई 2026 को निर्धारित था. इसी को लेकर डॉ. हसनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस आदेश के बाद डॉ. हसनी अब 3 साल अतिरिक्त सेवा दे सकते हैं.

डॉ. माधव प्रसाद हसनी को बड़ी राहत

हाई कोर्ट में इंदौर सीएमएचओ डॉ. माधव प्रसाद हसानी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट की एकलपीठ ने फैसला सुनाया. आदेश के अनुसार डॉ. माधव प्रसाद हसनी को 65 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रख सकेंगे. डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने 30 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 31 जुलाई 2020 को उनकी आयु 62 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति करने के निर्देश दिए गए थे.

याचिका में सरकार के आदेश का उल्लेख

डॉ.माधव प्रसाद हसानी ने कोर्ट को बताया "उन्होंने सन् 1999 में संविदा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा प्रारंभ की. इसके बाद 2005 में उनकी सेवाएं नियमित हुईं. इसके बाद वह लंबे समय तक अलग-अलग जगह पर सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में इंदौर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं. हमारे पूर्व के अधिकारी डॉ. कांतिलाल साहू ने भी 65 वर्ष की उम्र तक नौकरी की. इसी के बाद वह रिटायर हुए."

प्रदेश में सभी डॉक्टर्स के रिटायर होने की उम्र 65 सरकार ने की है. पूर्व के आदेशों को देखते हुए कोर्ट ने माधव प्रसाद हसनी को 65 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की गई.

राज्य सरकार ने रखी अपनी दलील

हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने दलील दी कि 65 वर्ष तक सेवा का लाभ पाने के लिए नियमों में निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक है और याचिकाकर्ता उन शर्तों को पूरा नहीं करते. कोर्ट ने साफ किया है कि मेडिकल अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में अनुभवी डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखना है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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