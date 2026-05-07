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धार भोजशाला मामले में जैन पक्ष की दलील, वागदेवी को बताया अंबिका देवी, जैन गुरुकुल का दावा

धार भोजशाला मामले में बुधवार को हुई सुनवाई, जैन पक्ष ने कोर्ट के सामने रखी दलीलें, भोजशाला को बताया जैन गुरुकुल.

INDORE HIGH COURT DHAR BHOJSHALA
धार भोजशाला मामले में जैन पक्ष की दलील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 11:28 AM IST

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Updated : May 7, 2026 at 1:15 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: धार भोजशाला मामले को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर में लगातार सुनवाई चल रही है. इसी क्रम में बुधवार को भी कोर्ट में सुनवाई का दौर चला. इस दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका के साथ जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें जैन पक्ष ने दावे और तर्क कोर्ट के सामने पेश किए. जैन पक्ष ने अपनी दलील में भोजशाला को प्राचीन जैन गुरुकुल और अंबिका देवी का मंदिर बताया.

धार भोजशाला को जैन गुरुकुल बताया

जैन पक्ष की ओर से एडवोकेट दिनेश राजभर और प्रिया जैन ने अपनी दलीलें पेश की. जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान भोजशाला परिसर प्राचीन काल में जैन गुरुकुल और देवी अंबिका का मंदिर था. जिसे बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा नष्ट किया गया. कोर्ट में भी बताया गया कि हिंदू पक्ष जिस मूर्ति को वागदेवी बता रहा है, वह जैन समाज की देवी अंबिका है. जिसके साक्ष्य शिलालेख में मौजूद हैं.

एडवोकेट प्रिया जैन ने दी जानकारी (ETV Bharat)

राजा भोज ने दान दी थी जमीन, ब्रिटिश लंदन ले गए थे वागदेवी की प्रतिमा

मामले में एडवोकेट प्रिया जैन ने बताया कि इतिहास में मुगलों ने जैन मंदिर को तोड़कर ही अपने धार्मिक स्थान बनाए हैं. धार भोजशाला के राजा भोज थे, जिनके यहां हमारे आचार्य रहकर शिक्षा-दीक्षा लेते थे. जिससे खुश होकर राजा भोज ने धार भोजशाला वाली जमीन उन्हें दान में दी थी. उस समय वहां पर गुरुकुल हुआ करता था, धार भोजशाल में उस समय जैन आचार्य द्वारा मां सरस्वती और अंबिका देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी. उस समय वो मूर्तियां ब्रिटिशों द्वारा लंदन ले जाईं गई थी. जो वहां के म्यूजियम में आज भी मौजूद है और शिलालेख द्वारा सुरक्षित है. शिलालेख में सारी बातें स्पष्ट लिखी है, कि 1034 ई. में यह वागदेवी की प्रतिमा है. जिसके साक्ष्य हमने कोर्ट में पेश किए हैं.

धार भोजशाला में जैन के चिन्ह मौजूद, वागदेवी देवी अंबिका की प्रतिमा

एडवोकेट प्रिया जैन ने बताया कि हमारे जैन समाज के जो 24 तीर्थंकर होते हैं, उन्हें चिन्हों के द्वारा पहचाना जाता है. वो सारे चिन्ह और साक्ष्य धार भोजशाला में मौजूद हैं. चिन्ह से ही हमारे भगवान की पहचान होती है और जो वागदेवी की मूर्ति है, यह हमारे तीर्थकरों के आसपास रहती थी. इससे जुड़े सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने कोर्ट के सामने पेश किए है."

बताते चलें कि जैन समाज ने एएसआई के 2003 के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार नमाज को नमाज की अनुमति दी गई थी. जैन समाज ने इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 के तहत उल्लंघन बताया है.

गुरुवार दोपहर को होगी आगे की सुनवाई

वहीं एमपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह दलीलें दी. उन्होंने कोर्ट से सामने बताया कि अनुच्छेद 226 के तहत होईकोर्ट को व्यापक अधिकार प्राप्त है. राइट टू वर्शिप के आधार पर यह याचिका सुनवाई योग्य है. इसके साथ ही प्रशांत सिंह ने ASI की सर्वे रिपोर्ट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान मिले शिलालेख और दूसरे साक्ष्य यह बताते हैं कि यहां पहले मंदिर था, जिसकी जगह पर बाद में मस्जिद बनाई गई. बता दें धार भोजशाला मामले को लेकर 6 अप्रैल 2026 से इंदौर हाईकोर्ट में रोज सुनवाई हो रही है. जिसे हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच द्वारा सुना जा रहा है. अब आगे की सुनवाई गुरुवार दोपहर को होगी.

Last Updated : May 7, 2026 at 1:15 PM IST

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