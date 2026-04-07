ETV Bharat / state

इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला पर डेली सुनवाई, पहले दिन हिंदू पक्ष ने रखे ठोस तर्क व सबूत

धार की विवादित भोजशाला पर इंदौर हाई कोर्ट में रोजाना सुनवाई. इस दौरान हिंदू कालखंड और गौरवशाली इतिहास संबंधी तथ्य रखे.

DHAR BHOJSHALA FINAL HEARING
इंदौर हाई कोर्ट में धार भोजशाला पर डेली सुनवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 3:32 PM IST

|

Updated : April 7, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ इंदौर में धार भोजशाला विवाद पर सुनवाई शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को सुनवाई के लिए इंदौर हाई कोर्ट में भेजे जाने के बाद सभी पक्षों के बीच बहस शुरू हुई. पहले दिन की बहस करीब 2 घंटे चली. हाई कोर्ट इंदौर की डिविजनल बेंच के समक्ष यह बहस करीब 2:30 बजे शुरू हुई, जो 4:30 बजे तक चली. मंगलवार को हिंदू पक्ष ने अपने तथ्य पेश किए.

हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के समक्ष गौशाला के हिंदू कालखंड और उसके गौरवशाली इतिहास संबंधी तर्क रखे. इस दौरान उन्होंने गौशाला के दसवीं और 11वीं शताब्दी के कालखंड का उल्लेख करते हुए गौशाला से जुड़े संस्कृत तथ्य प्रस्तुत किए. सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो आदेश दिया था, उसकी जानकारी भी रखी गई. साथ ही बताया कि वफ्फ बोर्ड की यह प्रॉपर्टी नहीं है. उन्होंने वक्फ को लेकर 2025 का नए आदेश का भी जिक्र किया. बुधवार को भी हिंदू पक्ष की ओर से तर्क रखे जाएंगे.

पार्थ यादव, एडवोकेट, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (ETV BHARAT)

एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का हवाला

हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन ने दावा किया "प्राचीन काल से ही भोजशाला हिंदू आस्था का केंद्र रहा है." हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा "सर्वे में आए तथ्यों को गंभीरता से लेना चाहिए, जिनके माध्यम से गौशाला की ऐतिहासिक स्थिति स्पष्ट होती है." इस दौरान कोर्ट में वादी प्रतिवादी और पक्षकारों के आवेदनों पर भी विचार किया गया. हिंदू फ्रंट की ओर से कोर्ट के समक्ष गौशाला का विधिक इतिहास भी बताया गया.

DHAR BHOJSHALA FINAL HEARING
धार स्थित भोजशाला विवाद (ETV BHARAT)

सुनवाई के दौरान भोज शासनकाल का जिक्र

सुनवाई के दौरान भोज शासन काल के अलावा मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भोजशाला को पहुंचाई गई क्षति और बाद में अंग्रेजों द्वारा किए गए बदलाव का भी जिक्र किया गया. हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में विस्तृत पक्ष रखते हुए भोजशाला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व पर कई तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने बताया कि यह परिसर 10वीं -11वीं शताब्दी से संरक्षित विरासत का हिस्सा माना जाता रहा है.

साल 1935 के बाद से ही परिसर में अवैध कब्जे

विष्णु शंकर जैन ने 1935 में लगाए गए उस बोर्ड का भी उल्लेख किया, जिसमें परिसर से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख था. उनका कहना था "1935 के बाद से ही परिसर पर अवैध कब्जों और विवादित गतिविधियों की शुरुआत हुई." उन्होंने एएसआई सर्वे रिपोर्ट्स, पिलर्स पर उकेरी गई मूर्तिकारी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर भी बेंच के सामने प्रमुख तथ्य रखे.

DHAR BHOJSHALA FINAL HEARING
क्या है धार भोजशाला विवाद (ETV BHARAT)

हाईकोर्ट ने माना कि सभी पक्षों को सुनना आवश्यक है और हर पक्ष को अपनी दलीलें रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा. अब भोजशाला मामले में सुनवाई कल जारी रहेगी, जिसमें अन्य पक्ष भी अपने तर्क उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे.

क्या है धार भोजशाला विवाद

हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर बता रहा है. वहीं, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 11वीं सदी का यह स्मारक कमाल मौला मस्जिद है. वर्तमान में ये स्थल ASI के अधीन है. इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने भोजशाला परिसर में सर्वे कर खुदाई करवाई थी. इस दौरान विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, इसी आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर होने का मजबूत दावा कर रहा है. बीते 16 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की पीठ ने विवादित भोजशाला परिसर का निरीक्षण करने की बात कही थी. फिलहाल इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि अब इस मामले की नियमित सुनवाई 6 अप्रैल से दोपहर ढाई बजे होगी.

Last Updated : April 7, 2026 at 5:45 PM IST

TAGGED:

BHOJSHALA DAILY HEARING
MP HC INSPECT BHOJSHALA
BHOJSHALA DISPUTE 5 PETITIONS
BHOJSHALA ASI SURVEY REPORT
DHAR BHOJSHALA FINAL HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.