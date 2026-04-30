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इंदौर हाई कोर्ट ने श्रीराम व सीता के जीवन चरित्र को सामने रखा, युवक की याचिका खारिज

इंदौर हाई कोर्ट में कनाडा में रहने वाले युवक की याचिका खारिज. उसने इंदौर में पत्नी के साथ रहने वाली अपनी बेटी की कस्टडी मांगी.

Court Cites Lord Rama Sita life
इंदौर हाई कोर्ट ने श्रीराम व सीता के जीवन चरित्र को सामने रखा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 1:30 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में कनाडा में रहने वाले एक पिता ने अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई. हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रामायण और महाभारत का जिक्र किया और पिता की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने बेटी की कस्टडी मां को सौंपी है.

युवक ने कनाडा के कोर्ट का आदेश रखा

कनाडा में रहने वाले सौरभ मालपानी ने 9 वर्षीय बेटी की कस्टडी की मांग हाई कोर्ट से की. सौरभ मालपानी ने कोर्ट को बताया "शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका और कनाडा में बस गए. इस दौरान 2022 में उसकी पत्नी बेटी को लेकर वापस भारत आ गई और फिर नहीं लौटी." साल 2024 में कनाडा में कोर्ट ने पिता के पक्ष में बेटी की कस्टडी दी. इसके बाद पिता ने इंदौर हाई कोर्ट में कनाडा के कोर्ट के आदेश को प्रस्तुत करते हुए बेटी की कस्टडी मांगी.

युगलपीठ ने रामायण के पात्रों का जिक्र किया

इंदौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला व न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी की युगलपीठ ने सौरभ की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही रामायण और महाभारत के पात्रों का जिक्र करते हुए कहा "जिस तरह से रामायण में माता सीता भगवान राम से अलग हुई, तब उनके पुत्र लव और कुश का पालन माता सीता द्वारा महर्षि वाल्मीकि आश्रम में किया गया. जबकि राम अयोध्या के राजा और बच्चों के पिता थे, फिर भी बच्चों का लालन पालन माता सीता द्वारा किया गया."

भावनात्मक रूप से मां के साथ है बेटी

हाई कोर्ट ने कहा " 9 वर्षीय बेटी पिछले काफी दिनों से अपनी मां के साथ भारत में रह रही है. बच्ची भावनात्मक रूप से अपनी मां से जुड़ गई है, जिसके चलते पिता को उसकी कस्टडी नहीं दी जा सकती. हम कनाडा की कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन बच्ची की देखभाल और परवरिश को देखते हुए उसकी कस्टडी मां के पास ही रहना चाहिए."

दूसरे धर्म के परिवार पर बेटी को रखने का आरोप

एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के परिवार पर बेटी को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की. ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से हाई कोर्ट में पेश की गयी रिपोर्ट में बताया गया "युवती स्वेच्छा से मामा के घर पर है. वह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती थी." हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

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