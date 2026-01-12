चाइनीज मांझे पर क्या इंतजाम किए? अलर्ट जारी करें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश
इंदौर में चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. प्रशासन से कार्रवाई की जानकारी ली.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 7:42 PM IST
इंदौर : मालवा क्षेत्र में खासकर इंदौर और उज्जैन में चाइनीज मांझे से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं. हाल ही में इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में एक युवक की चाइनीज मांझे के चपेट में आने से मौत हो गई. खजराना थाना क्षेत्र में भी युवक की मौत. इन घटनाओं को देखते हुए इस मामले को इंदौर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. इससे पहले कोर्ट ने संबंधित विभागों को चाइनीज़ मांझे की खरीदी-बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.
इंदौर पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की
इसी मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने संबंधित विभागों से पूछा "चाइनीज मांझे को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई की." स्टेटस रिपोर्ट में इंदौर पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी "चाइनीज मांझे की खरीदी बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. लोगों को चाइनीज मांझे के प्रयोग नहीं करने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है. जिन दुकान संचालकों द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री की जा रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है."
मकर संक्राति पर अलर्ट जारी करने का आदेश
पुलिस ने कोर्ट को बताया "वाहन चालकों को चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है. उनसे यह भी निवेदन किया जा रहा है कि वाहन चलाते समय मफलर और हेलमेट लगाकर सड़क पर चलें."
कोर्ट ने संबंधित विभागों को आदेश दिया "14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व है. इस दौरान संबंधित विभाग चाइनीज मांझे को लेकर अलर्ट रहें." इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी. सुनवाई के दौरान एडवोकेट आकाश शर्मा व एडवोकेट कविता ने अपना पक्ष रखा.
- मकर संक्रांति से पहले हादसों को दावत दे रहा चाइनीज मांझा, अब पुजारी का कटा गला
- मौत बनकर उड़ रहा चाइनीज मांझा! गला कटने से पुलिसकर्मी की मौत, 18 साल के लड़के ने भी गवाई जान
इंदौर के भागीरथपुरा मामले में सुनवाई
इंदौर के भागीरथ पुरा क्षेत्र में दूषित पानी से लोगों की मौत के मामले में 4 याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हैं. एक याचिका पर सुनवाई सोमवार को हुई. कोर्ट ने 15 जनवरी को एक बार फिर सुनवाई की तारीख तय की है. भागीरथपुरा में रहने वाले राकेश सिंह बैस द्वारा एडवोकेट मोहन सिंह चंदेल के माध्यम से याचिका लगाई गई थी.
याचिका में कहा गया "क्षेत्र में पानी सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है. टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है. मैन रोड के रहवासियों को टैंकरों से पानी दिया जा रहा है. कई संकरी गलियां हैं और इन गलियों के लोगों को पानी नहीं मिलता."