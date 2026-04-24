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भोजशाला पर जिरह तेज, हाई कोर्ट में दिग्विजय सिंह के लेटर की एंट्री, स्पेशल बुक का भी जिक्र

धार भोजशाला मामले की हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई. मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तीसरे दिन भी पैरवी की.

DHAR BHOJSHALA REGULAR HEARING
धार भोजशाला मामले की हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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इंदौर/ धार: धार भोजशाला विवाद मामले की नियमित सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जारी है. मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी करते हुए 2003 की दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम को भेजे गए पत्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त लेखक रामसेवक गर्ग की किताब का उल्लेख करते हुए कई तथ्य पेश किए. पुरातत्व विभाग ने भी अपनी बात रखी. अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

सुनवाई में रामसेवक गर्ग की किताब का जिक्र

कमाल मौला वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने तीसरे दिन भी कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पौराणिक महत्व की किताबों के लेखक रामसेवक गर्ग की एक किताब का जिक्र किया, जिसमें धार पर गुजरात के सोलंकी राजवंश द्वारा हमले किए जाने, कब्जा किए जाने के बाद मुस्लिम शासकों द्वारा जीतने का उल्लेख है.

भोजशाला सुनवाई में मुस्लिम पक्ष के साथ ही एएसआई ने रखा पक्ष (ETV BHARAT)

पुस्तक के अंश को प्रस्तुत करते हुए बताया गया "मुस्लिम शासकों ने जब धार पर अपना कब्जा कर लिया, तब धार पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, जिसे मुसलमानों ने बसाया. जबकि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने धार के ऐतिहासिक महत्व को खत्म किया."

दिग्विजय सरकार ने लिखा था ब्रिटिश म्यूजियम को पत्र

वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अपने सहयोगी नूर मोहम्मद शेख के माध्यम से 11 फरवरी 2003 को तत्कालिक मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लिखे गए पत्र का हवाला दिया. यह पत्र दिग्विजय सरकार ने ब्रिटिश म्यूजियम को भेजा था. भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से भी तर्क प्रस्तुत किए गए. एडवोकेट अविरल विकास खरे ने बताया "धार भोजशाला परिसर सुरक्षित स्मारक के रूप में पुरातत्व विभाग के कब्जे में है, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार है. इसलिए जितने भी लोग इस संपत्ति पर दावे कर रहे हैं, वह पूरी तरीके से अवैध हैं."

कई बार हो चुका है भोजशाला का सर्वे

ऐतिहासिक धार भोजशाला का मुख्य और नवीनतम वैज्ञानिक सर्वे 22 मार्च 2024 से शुरू किया गया, जो 98 दिन तक चला. सर्वे की रिपोर्ट 15 जुलाई 202 को ASI ने हाई कोर्ट इंदौर में पेश की. इससे पहले 1902 में भी भोजशाला का सर्वे किया गया था. इस सर्वे के अलावा 7 अप्रैल 2003 को भी एक व्यवस्था के तहत जांच की गई थी. ASI ने जीपीआर और जीपीएस के साथ ही कार्बन डेंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सर्वे किया. धार के जिब्रान अंसारी, फिरोज, अयाज की हस्तक्षेप याचिका पर वकील सैयद अशहार अली वारसी ने बात रखी.

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