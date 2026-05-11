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भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों की दलील- ASI ने सर्वे में तय मानकों का पालन नहीं किया

धार भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर सवाल उठाये.

BHOJSHALA HEARING Indore HIGHCOURT
धार भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में नियमित सुनवाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:00 PM IST

2 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है. सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम तरह के तर्क रखे गए. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर आपत्ति ली है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि एएसआई का सर्वे गलत है. मांग की गई है कि इसकी उचित तरीके से जांच करवाई जाए.

एएसआई के सर्वे को गलत बताया

धार भोजशाला मामले अब सुनवाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है. इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष मुस्लिम पक्ष के द्वारा तमाम तरह के तर्क रखे गए. मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट तौसीफ वारसी ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखे "जिस तरह से एएसआई द्वारा सर्वे किया गया, वह पूरी तरीके से अनुचित है. क्योंकि कोर्ट के आदेश पर एएसआई द्वारा जो सर्वे किया गया, उसमें तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया. भोजशाला परिसर में जो मूर्ति निकली हैं, वह पूरी तरीके से क्लीन की हुई निकली."

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने एएसआई सर्वे पर उठाए सवाल (ETV BHARAT)

सर्वे की उच्च स्तरीय जांच की मांग

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौसीफ वारसी ने कहा "एएसआई को निर्देश दिए गए थे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो सामग्री निकली है, उसकी कार्बन डेटिंग करवाई जाए लेकिन एएसआई द्वारा उसकी कार्बन डेटिंग नहीं करवाई गई, जोकि अनुचित है." भोजशाला परिसर में वज्जू खाना सहित तमाम तरह के चीजें मौजूद थीं, उसको लेकर भी एडवोकेट द्वारा कई तरह के सवाल खड़े किए गए. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता नूर मोहम्मद ने भी अपने तर्क पेश किए.

एएसआई सर्वे के दौरान ही आपत्ति की थी

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और उन्होंने भी कोर्ट के समक्ष एएसआई के सर्वे पर आपत्ति दर्ज करवाई. मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता अब्दुल समद का कहना है "जब से भोजशाला में एएसआई द्वारा सर्वे किया गया और जो तमाम तरह की सामग्री निकल रही थी, उसको लेकर मैंने एएसआई के समक्ष आपत्ति ली लेकिन उनके द्वारा आज तक किसी तरह का कोई निराकरण नहीं किया गया. उसको भी हमने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है."

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