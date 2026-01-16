ETV Bharat / state

इंदौर में पानी से कितनी मौतें, कितनों को मुआवजा? सरकार की हाई कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट

इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर हाई कोर्ट में सुनवाई. मुख्य सचिव ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट. इसमें 15 मौतों का जिक्र.

इंदौर में मौतों पर सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 1:15 PM IST

इंदौर : शहर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौतों के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए. सरकार ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पानी से 15 लोगों की मौतें स्वीकार की हैं.

इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि स्टेटस रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध करवाई जाए. इस मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी. सरकार ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान 4 मौतें ही स्वीकार की थीं.

इंदौर हाई कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई

इंदौर हाई कोर्ट में दूषित पानी से मौतों के लकर 03 याचिकाएं लगी हैं. एक याचिका में दूषित पानी पीने के कारण जिन लोगों की मौत हुई, उनको उचित मुआवजा देने की मांग की गई है. दूसरी याचिका में मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है. तीसरी याचिका में भागीरथपुरा में फैली अवस्थाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा है. तीनों याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

सरकार पर मौतें छुपाने का आरोप

इससे पहले की सुनवाई में याचिकाकर्ता रितेश ईरानी सहित अन्य याचिकाकर्ता को स्टेट्स रिपोर्ट सौंपी गई थी. लेकिन एडवोकेट एवं याचिकाकर्ता रितेश ईरानी ने कोर्ट को बताया "भागीरथपुरा में 18 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार मौतों को छुपा रही है." इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए "सरकार के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हों."

भागीरथपुरा के 21 पीड़ित परिवारों को मुआवजा

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए "याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से स्टेटस रिपोर्ट सौंपें." लेकिन अभी तक संबंधित विभागों की ओर से याचिकाकर्ताओं को स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी गई. वहीं, कांग्रेस सहित कुछ समाचार पत्रों का दावा है कि भागीरथपुरा में अब जहरीले पानी से 24 मौतें हो चुकी हैं.

राज्य शासन ने हाई कोर्ट इंदौर में 15 मौतें ही दूषित पानी से होना स्वीकार की हैं. जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर राज्य शासन ने अब तक डॉक्टरों की रिपोर्ट पर दूषित पानी के अलावा अन्य बीमारियों वाले मरीज को जोड़कर कुल 21 लोगों को मृत मानकर उनके परिजनों को दो-दो लाख रुपए दिए हैं.

भागीरथरपुरा के 116 मरीजों का अभी भी उपचार

गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एडवोकेट अजय बगड़िया, मनीष यादव और रितेश ईरानी द्वारा कोर्ट में लगाई गई याचिका के जवाब में राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किए. वहीं अभी 116 नए मरीज उपचाररत हैं, जिनमें से 6 डायरिया के हैं. इनमें से 17 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि 6 मरीज आईसीयू में हैं.

