ETV Bharat / state

इंदौर में पानी से कितनी मौतें, कितनों को मुआवजा? सरकार की हाई कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट

इंदौर में मौतों पर सरकार ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट ( ETV BHARAT )

इंदौर : शहर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौतों के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कोर्ट में उपस्थित हुए. सरकार ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पानी से 15 लोगों की मौतें स्वीकार की हैं.

इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि स्टेटस रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध करवाई जाए. इस मामले की अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी. सरकार ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान 4 मौतें ही स्वीकार की थीं.

इंदौर हाई कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई

इंदौर हाई कोर्ट में दूषित पानी से मौतों के लकर 03 याचिकाएं लगी हैं. एक याचिका में दूषित पानी पीने के कारण जिन लोगों की मौत हुई, उनको उचित मुआवजा देने की मांग की गई है. दूसरी याचिका में मौतों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है. तीसरी याचिका में भागीरथपुरा में फैली अवस्थाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा है. तीनों याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

सरकार पर मौतें छुपाने का आरोप

इससे पहले की सुनवाई में याचिकाकर्ता रितेश ईरानी सहित अन्य याचिकाकर्ता को स्टेट्स रिपोर्ट सौंपी गई थी. लेकिन एडवोकेट एवं याचिकाकर्ता रितेश ईरानी ने कोर्ट को बताया "भागीरथपुरा में 18 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. सरकार मौतों को छुपा रही है." इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए "सरकार के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हों."