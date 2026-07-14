ETV Bharat / state

मोनालिसा और फरमान को इंदौर हाईकोर्ट से मिली राहत, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

खरगोन के महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ दर्ज है एफआईआर. नाबालिग को बहला- फुसलाकर धोखे से शादी करने का लगा है आरोप.

INDORE HC relief Monalisa Farman
मोनालिसा और फरमान खान को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से मिली राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा और उनके पति फरमान खान को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. इंदौर बेंच के जस्टिस गजेंद्र सिंह ने इस जोड़े की रिट याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है.

खरगोन के महेश्वर थाने में दर्ज की गई थी एफआईआर

हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि खरगोन जिले के महेश्वर थाने में दर्ज आपराधिक मामले में अगली सुनवाई तक दंपती के खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. जस्टिस गजेंद्र सिंह की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है.

फरमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा और अधिवक्ता जेरी लोपेज ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी और शासकीय अधिवक्ता सुनीत कपूर ने दलीलें पेश कीं.

मोनालिसा और फरमान ने दायर की है याचिका

मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने महेश्वर नगर परिषद द्वारा मोनालिसा का जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाने और थाने में दर्ज एफआईआर से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में रिट याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि मोनालिसा के जन्म के रिकॉर्ड में एक साजिश के तहत छेड़छाड़ की गई थी ताकि शादी के समय उसे नाबालिग दिखाया जा सके. ऐसा

याचिका के अनुसार, इस जोड़े ने 11 मार्च को केरल के एक मंदिर में शादी की थी. याचिका में कहा गया है कि महिला की असली जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 है और यह तारीख महेश्वर नगर पंचायत द्वारा जारी उसके जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद महिला के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना असली जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया. इस बदले हुए रिकॉर्ड के आधार पर मोनालिसा के पति फरमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

इन धाराओं में दर्ज है मामला

फरमान खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) (अपहरण), 81 (धोखाधड़ी से शादी या शादी का झांसा देकर संबंध बनाना), 83 (नाबालिग लड़की को बहलाना-फुसलाना) और 87 (अपहरण), बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी. पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने इस मामले में मोनालिसा के पति की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है.

TAGGED:

INDORE HIGH COURT BENCH
FIR REGISTERED MAHESHWAR KHARGONE
MONALISA BIRTH CERTIFICATE CASE
MONALISA FARMAN KERAL MARRIAGE
INDORE HC RELIEF MONALISA FARMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.