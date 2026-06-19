मासूम को चाहिए 9 करोड़ का इंजक्शन, हाई कोर्ट में सवाल- क्या ये लाड़ली बहना नहीं
स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी बीमारी से पीड़ित साढ़े 3 साल की बच्ची का इलाज कराने परिजनों ने अब तक साढ़े 7 करोड़ का फंड जुटाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 12:21 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में साढ़े 3 साल की बच्ची के इलाज को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने प्रदेश व केंद्र सरकार से पूछा "क्या ये बच्ची लाड़ली बहना नहीं है." इस मामले में अब 7 दिन बाद कोर्ट में सुनवाई होगी. कोर्ट की पहल पर अब मासूम का इलाज प्रॉपर तरीके से होने की संभावना बढ़ गई है.
स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी से पीड़ित मासूम
इंदौर में रहने वाली साढ़े 3 साल की बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है. उसके इलाज के लिए अमेरिका से 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आना है. इतनी बड़ी राशि जमा करने के लिए मासूम के परिजनों द्वारा बीते 3 माह से फंड इकट्ठा किया जा रहा है. इंदौर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी परिवार की मदद की. इंदौर शहरवासियों की मदद से अब तक करीब साढ़े 7 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा हो चुका है. लेकिन अभी भी डेढ़ करोड़ रुपए चाहिए.
अभी भी चाहिए डेढ़ करोड़ रुपये
इस मामले को लेकर अधिवक्ता चंचल गुप्ता और लखन शर्मा द्वारा याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई. कोर्ट को याचिकाकर्ताओं ने बताया "बच्ची के परिजन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और पिछले काफी दिनों से बच्ची के इलाज को लेकर फंड इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं. अभी तक साढ़े 7 करोड़ रुपये ही जमा हो सके हैं." याचिका में सवाल उठाया गया "क्या ये बच्ची मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की लाड़ली बहना नहीं है." इस पर कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से पूछा "क्या यह बच्ची केंद्र और राज्य सरकार की लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत नहीं आती."
- अब अथर्व की मदद के लिए सामने आए सोनू सूद, लोगों से भी की अपील, SMA-2 बीमारी से ग्रसित है मासूम
- जन्म से जिंदगी की जंग! खतरनाक बीमारी की जद में नवजात, 9.4 करोड़ का अमेरिकन इंजेक्शन एकलौता इलाज
एक्टर सोनू सूद भी कर चुके हैं पहल
वकीलों ने कोर्ट में कहा "सरकार चाहे तो बच्ची की जान बचा सकती है. मासूम की हालत गंभीर है. वह लंबे समय से लिक्विड डाइट पर है. इंजेक्शन लगाने के लिए उसका वजन निर्धारित सीमा के भीतर रहना जरूरी है." कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य और केंद्र सरकार के साथ ही एम्स को भी पक्षकार बनाया है. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं "बच्ची के इलाज को लेकर उचित कदम उठाए जाएं." बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद भी मदद के लिए आगे आ चुके हैं.