पातालपानी की खूबसूरत वादियों में जा सकेंगे सप्ताह के 5 दिन, देखें पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस का नया शेड्यूल
सप्ताह में 5 दिन चलेगी पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस हेरिटेज ट्रेन, टाइम और कोच पोजीशन में कोई बदलाव नहीं. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 11:55 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश की बहुचर्चित हेरिटेज ट्रेन पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस अब सप्ताह में 5 दिन चलेगी. यात्रियों की बढ़ती डिमांड और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अब इसकी सेवाओं का विस्तार किया है. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसे अब सप्ताह में 5 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है.
क्यों है पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस की डिमांड?
दरअसल, पातालपानी-कालाकुंड रेलखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता व मनोरम दृश्यों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है. इस प्राकृतिक सुंदरता को ट्रेन से देखने के लिए रेलवे इस हेरिटेज ट्रेन का संचालन करता है. लिहाजा यहां यात्रियों की मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा पातालपानी से कालाकुंड के मध्य संचालित गाड़ी संख्या 52965/52966 पातालपानी–कालाकुंड–पातालपानी हेरिटेज ट्रेन को अब सप्ताह में 5 दिन चलाने का निर्णय लिया गया है.
ट्रेन के टाइम और कोच पोजीशन में कोई बदलाव नहीं
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, '' यह हेरिटेज ट्रेन 30 सितंबर 2026 से सप्ताह में 5 दिन संचालित की जाएगी. यह ट्रेन प्रति मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार व रविवार को संचालित होगी. इस प्रकार ट्रेन की सेवा सप्ताह में 5 दिन उपलब्ध रहेगी. इस ट्रेन के आगमन/प्रस्थान समय, ठहराव, कोच कंपोजीशन आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका परिचालन पूर्वानुसार ही किया जाएगा.''
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इस तारीख से कर सकेंगे आगे की बुकिंग
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने आगे बताया, पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस की विस्तारित दिनों की बुकिंग 29 सितंबर 2026 से प्रारंभ होगी. रेलवे ने इस ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती संख्या और डिमांड को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि इसे सप्ताह में 5 दिन चलाया जाएगा. वर्तमान में ट्रेन सीमित दिनों के लिए ही चल रही थी और उसमें भी अक्टूबर तक ए़डवांस बुकिंग चल रही थी. अब यात्रियों को एक्सटेंडेट शेड्यूल से आसाने से टिकट मिल सकेगा और वे पातालपानी-कालाकुंड रेलखंड की खूबसूरती को इस हेरिटेज ट्रेन से देख सकेंगे.