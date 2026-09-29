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पातालपानी की खूबसूरत वादियों में जा सकेंगे सप्ताह के 5 दिन, देखें पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस का नया शेड्यूल

पातालपानी की खूबसूरत वादियों में जा सकेंगे सप्ताह के 5 दिन ( Source- PRO Railway Division ratlam )

इंदौर : मध्य प्रदेश की बहुचर्चित हेरिटेज ट्रेन पातालपानी-कालाकुंड एक्सप्रेस अब सप्ताह में 5 दिन चलेगी. यात्रियों की बढ़ती डिमांड और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अब इसकी सेवाओं का विस्तार किया है. पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जिसे अब सप्ताह में 5 दिन का एक्सटेंशन दिया गया है.