ETV Bharat / state

इंदौर में तैयार हो रहा ईको फ्रेंडली घर, भीषण गर्मी में भी कूलर और एसी की जरुरत नहीं

इसके बाद राजेंद्र सिंह के परिवार ने जय नारायण मिस्त्री के परिवार की मदद से इंदौर के असरावद बुजुर्ग में जिस मकान का निर्माण शुरू किया उसमें ब्रिटिश आर्किटेक्ट लॉरी बेकर की रेट ट्रैप विधि का उपयोग किया.

इंदौर के पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह ने किसी जमाने में रेट ट्रैप मेजोनरी तकनीक से तैयार एक इमारत देखी थी, जब अपना घर बनाने की बारी आई तो उन्होंने इसे बनाने वाले कारीगरों की खोज शुरू की. तमाम तरह की जानकारी और रिसर्च के बाद आखिरकार उन्हें रोहतक के परंपरागत निर्माण शैली के कुशल कारीगर जय नारायण मिस्त्री का साथ मिला, जिन्हें खुद भी ईंट से डोम आकार में खास तरह की जुड़ाई करते हुए बिना सरिए और सपोर्ट के छत डालने में महारत हासिल है.

यदि घर, ऑफिस और वर्किंग प्लेस तैयार करते समय परंपरागत निर्माण शैलियों का उपयोग किया जाए तो गर्मी से बचने के तमाम संसाधनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऐसी ही एक तकनीक है रेट ट्रैप मेजोनरी तकनीक, जो आज भी हीट प्रूफ कूल और सस्टेनेबल होम तैयार करने के सबसे कारगर निर्माण शैली है.

इंदौर: गर्मी कम करने के लिए अब आपको हर घर में एसी-कूलर तो मिलेगा ही, कारण लोगों ने ऐसा मान लिया है कि इसके बगैर जीना संभव नहीं है लेकिन इंदौर में एक पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह ऐसा घर तैयार करवा रहे हैं, जिसमें एसी या कूलर की जरूरत ही नहीं होगी. 45 डिग्री में भी ये घर कूल रहता है और इसमें बिजली का खर्चा भी जीरो है.

दुनिया भर में भीषण गर्मी से बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, गर्मी से बचने के साथ कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी वजह बन रहे हैं. इतना ही नहीं इन्हें चलाने के लिए जरूरी बिजली के उत्पादन के दौरान लगने वाली ऊर्जा से भी कार्बन उत्सर्जन होता है. यही वजह है कि ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटेन के अलावा भारत में जितनी भी इमारतें तैयार की गई वह सभी हीट प्रूफ और ईको फ्रेंडली रही हैं, जो आज भी ब्रिटिश और भारतीय निर्माण की समृद्ध शैली की विरासत हैं

भारत में ऐसी ही निर्माण शैली की शुरुआत ब्रिटिश आर्किटेक्ट लॉरी बेकर ने 1917 में की थी. जिसे आज भी लॉरी बेकर की रेड ट्रैप मेजोनरी निर्माण शैली के नाम से जाना जाता है. ब्रिटिश काल में इस निर्माण शैली का उपयोग करके जो ईको फ्रेंडली और सस्टेनेबल घर ऑफिस और इमारतें तैयार होती थीं, वह पूरी तरह हीट प्रूफ और गर्मी के लिहाज से स्वास्थ्य के अनुकूल होती थीं. यही वजह है कि अब इस तकनीक को जानने वाले लोग आज भी इस निर्माण शैली का उपयोग अपने घरों को बनाने में फिर कर रहे हैं.

रेट ट्रैप मेजोनरी तकनीक से घरों को बनाने का तरीका

इस तकनीक से घर के लिए नींव तैयार करने में करीब 5 फीट गहरी नाली जैसी नीव खोंदकर उसमें बड़े-बड़े पत्थर,चूना और सीमेंट आदि की जुड़ाई की है, इसके बाद दीवार उठाने के लिए सामान्य ईंट के स्थान पर परंपरागत रूप से तैयार होने वाली 3 इंच बाय 4 इंच की 9 इंच लंबी ईंट से दीवार बनाई. करीब 1 फीट चौड़ी इन दीवारों के बीच में क्रमिक रूप से 4 इंची का गैप रखा जाता है, जिससे कि दीवार पर बाहरी हिस्से से पड़ने वाली धूप अथवा तापमान से दीवार के अंदरूनी हिस्से से संपर्क नहीं रहता, नतीजतन ऐसी दीवार हमेशा ठंडी बनी रहती है.

घर के नक्शे के हिसाब से दीवारों को तैयार किए जाने के बाद छत डालने के लिए बाकायदा लैंटर्न बीम डाला जाता है. इसे कुछ इस तरह बनाया जाता है कि ईंट की छत लेंटर्न या बीम के चारों ओर से फिक्स किया जा सके. इसके बाद छत तैयार करने में बिना सरिया ओर सेंटिंग आदि के सपोर्ट के सीमेंट की जुड़ाई से एक-एक ईट को डोम के आकार में जुड़ाई करते हुए उसे विशिष्ट आकार दिया जाता है. कम लागत मेहनत और परेशानी के करीब 100 वर्ग फीट की छत एक दिन में ही डाल दी जाती है, अगले 24 घंटे में वह सूखकर इतनी मजबूत हो जाती है कि अगले दिन में कई लोगों का लोड सहन कर सकती है.

तापमान रोधी रहती है छत

छत को डोम आकार में ईट से तैयार किए जाने के कारण वह तापमान रोधी रहती है और आसमान से पढ़ने वाली धूप को पूरी तरह अवशोषित कर लेती है. इतना ही नहीं घरों की दीवार में पूरी तरह क्रॉस वेंटीलेशन का ध्यान रखा जाता है. वही दीवारों की ईंट के बीच में गर्म हवा को निकालने के लिए मिट्टी की मटकी का वेंटीलेशन दिया जाता है. जिससे दीवार के अंदर मौजूद गर्म हवा घर के बाहर जा सके.

'100 साल बाद भी छत खराब नहीं होती'

ऐसे घरों के विशेषज्ञ रोहतक के जयनारायण जांगड़ा बताते हैं, "उनके द्वारा बनाए जाने वाले घरों में आयरन नहीं होता क्योंकि आयरन की उम्र 25 साल ही रहती है लेकिन उनकी बनाई गई छत 100 साल बाद भी ज्यों कि त्यों रहती है, जो भविष्य में 12 टन बोझ सहन करने की क्षमता रखती हैं. इतना ही नहीं उनके द्वारा बनाए जाने वाले घर पूरी तरह भूकंप विरोधी होते हैं. इसी कारण बारिश में ऐसी छतों से पानी का रिसाव भी नहीं होता."

'प्लास्टर और पुताई की जरुरत नहीं'

जयनारायण जांगड़ा बताते हैं, "विशेष तरह की ईंट से तैयार होने वाली दीवारों में ना तो प्लास्टर की जरूरत होती है ना ही ऐसे घरों में पुताई की जरूरत ही पड़ती है. ईंट का प्राकृतिक लाल रंग उन्हें सुंदर बनाता है. इन दीवारों पर कलर करने की बजाय इमली और मेथी के पानी के घोल से स्प्रे किया जाता है. जिससे कि दीवारों पर सीमेंट के दाग के स्थान पर प्राकृतिक लाल रंग की चमक हमेशा बनी रहती है. जिससे घर पूरी तरह से प्राकृतिक और साफ सुथरा सुंदर नजर आता है. घर के बनते समय तराई की जरूरत ही नहीं इसलिए पानी की भरपूर बचत होती है."

'सामान्य घरों की तुलना में बहुत सस्ते बनते हैं घर'

इस घर को बनवाने वाले राजेंद्र सिंह बताते हैं, "सामान्य सीमेंट कंक्रीट के घर की तुलना में यह घर सस्ते हैं क्योंकि ना तो इनमें प्लास्टर की जरूरत होती है ना महंगे कलर करने की. इतना ही नहीं घरों में लगने वाले सरिया की मात्रा भी न्यूनतम ही लगती है. वहीं 100 वर्ग फीट का कमरा 500 ईंट, 5 बैग सीमेंट और कम रेत में तैयार हो जाता है.

वहीं ऐसे घरों को बनाने में अधिकतम एक महीना लगता है. जरुरत इस बात की है कि उसे तैयार करने वाले कारीगर परंपरागत और कुशल कारीगर हों, जो इस तरह की निर्माण शैली को जानते हों. इंदौर में इस तरह का काम करने वाले कोई कारीगर नहीं हैं, इसलिए जयनारायण मिस्त्री की टीम को रोहतक से बुलवाकर यहां निर्माण कराया जा रहा है."