ETV Bharat / state

मेडिकल लाया 3 एडवांस तकनीक, बिना चीरा लगाए हार्ट अटैक का इलाज, फिजूल सर्जरी का नो झंझट

मेडिकल लाया 3 एडवांस तकनीक ( ETV Bharat )

इंदौर: हमारे देश में बीते कुछ साल में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं. गौर करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा जो पहले बुजुर्ग में देखने मिलता था, वो अब युवाओं में बढ़ा है. जो चिंता का विषय है. हालांकि इन बढ़ते मामलों के साथ मेडिकल टेक्निक में भी बदलाव हो रहे हैं. लिहाजा तेजी से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉकेज के बढ़ते मामलों से बचाने के लिए मेडिकल साइंस में तीन ऐसी तकनीक सामने आई है. जिनके जरिए बायपास सर्जरी और एंजियोग्राफी की तुलना में बिलकुल आसान इलाज संभव है.

नई तकनीक से हार्ट ब्लाकेज का इलाज

बदलती जीवनशैली, डायबिटीज और बढ़ती उम्र के कारण हृदय की धमनियों में कैल्शियम जमने और कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज की समस्या तेजी से सामने आ रही है. ऐसे मरीजों के इलाज में अब आधुनिक तकनीकें नई संभावनाएं खोल रही हैं. इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी (आईवीएल), रोटेशनल एथेरेक्टॉमी यानी रोटाब्लेशन, इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड (आईवीयूएस) और ड्रग कोटेड बैलून (डीसीबी) प्रमुख है. कार्डियोलॉजिस्ट सिद्धांत जैन ने दी जानकारी (ETV Bharat) बिना चीरा लगाए इलाज को प्राथमिकता इसके अलावा हार्ट डिसीज के आधुनिक और न्यूनतम चीरा लगाकर किए जाने वाले इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है. इंदौर के कार्डियोलॉजिस्ट सिद्धांत जैन ने बताया "भारत के मरीजों को सुरक्षित, टिकाऊ और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हार्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के साथ अनावश्यक सर्जरी से बचाने की पहल की जा रही है. पहले जिन मरीजों की धमनियों में अत्यधिक कैल्शियम जमा होता था, उनके लिए बिना सर्जरी इलाज के विकल्प सीमित थे. माइनर मिस्टेक हो सकता है बड़ा खेल, दिल के लिए कब जरूरी है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वहीं कम उम्र के मरीजों को धमनियों में लंबे हिस्से तक स्थायी मेटल स्टेंट के साथ जीवन बिताना पड़ता था. अब इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग, रोटाब्लेशन, एकॉस्टिक वेव आधारित आईवीएल और ड्रग कोटेड बैलून जैसी तकनीकों को मरीजों में एक साथ इस्तेमाल कर कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज का इलाज कलाई के रास्ते किया जा सकता है. इससे धमनी की प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. विशेष रूप से 30 से 40 वर्ष की उम्र के युवा हृदय रोगियों और अधिक जोखिम वाले डायबिटीज मरीजों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है. ड्रग कोटेड बैलून (डीसीबी) सामान्य एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज को खोलने के लिए धमनियों के भीतर धातु का स्थायी स्टेंट लगाया जाता है. हालांकि कुछ मरीजों में लंबे समय बाद स्टेंट के भीतर दोबारा ब्लॉकेज होने यानी इन-स्टेंट रेस्टेनोसिस की आशंका रहती है. छोटी और शाखाओं वाली धमनियों में भी स्थायी स्टेंट लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसके अलावा स्टेंट लगाने के बाद मरीज को लंबे समय तक दो तरह की एंटीप्लेटलेट दवाएं लेनी पड़ सकती हैं. ऐसे चुनिंदा मामलों में ड्रग कोटेड बैलून तकनीक एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है. इसे 'लीव नथिंग बिहाइंड' यानी उपचार के बाद शरीर में कोई स्थायी उपकरण नहीं छोड़ने की अवधारणा पर आधारित है. इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी (ETV Bharat) ऐसे दिया जाता है ट्रीटमेंट