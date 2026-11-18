मेडिकल लाया 3 एडवांस तकनीक, बिना चीरा लगाए हार्ट अटैक का इलाज, फिजूल सर्जरी का नो झंझट
कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉकेज से बचाएगी मेडिकल साइंस की तीन शानदार तकनीक, कार्डियोलॉजिस्ट सिद्धांत जैन ने बताया बिना चीरा लगाए कैसे होगा इलाज. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:38 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 4:56 PM IST
इंदौर: हमारे देश में बीते कुछ साल में हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं. गौर करने वाली बात यह है कि यह आंकड़ा जो पहले बुजुर्ग में देखने मिलता था, वो अब युवाओं में बढ़ा है. जो चिंता का विषय है. हालांकि इन बढ़ते मामलों के साथ मेडिकल टेक्निक में भी बदलाव हो रहे हैं. लिहाजा तेजी से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट ब्लॉकेज के बढ़ते मामलों से बचाने के लिए मेडिकल साइंस में तीन ऐसी तकनीक सामने आई है. जिनके जरिए बायपास सर्जरी और एंजियोग्राफी की तुलना में बिलकुल आसान इलाज संभव है.
नई तकनीक से हार्ट ब्लाकेज का इलाज
बदलती जीवनशैली, डायबिटीज और बढ़ती उम्र के कारण हृदय की धमनियों में कैल्शियम जमने और कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज की समस्या तेजी से सामने आ रही है. ऐसे मरीजों के इलाज में अब आधुनिक तकनीकें नई संभावनाएं खोल रही हैं. इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी (आईवीएल), रोटेशनल एथेरेक्टॉमी यानी रोटाब्लेशन, इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड (आईवीयूएस) और ड्रग कोटेड बैलून (डीसीबी) प्रमुख है.
बिना चीरा लगाए इलाज को प्राथमिकता
इसके अलावा हार्ट डिसीज के आधुनिक और न्यूनतम चीरा लगाकर किए जाने वाले इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है. इंदौर के कार्डियोलॉजिस्ट सिद्धांत जैन ने बताया "भारत के मरीजों को सुरक्षित, टिकाऊ और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हार्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के साथ अनावश्यक सर्जरी से बचाने की पहल की जा रही है. पहले जिन मरीजों की धमनियों में अत्यधिक कैल्शियम जमा होता था, उनके लिए बिना सर्जरी इलाज के विकल्प सीमित थे.
वहीं कम उम्र के मरीजों को धमनियों में लंबे हिस्से तक स्थायी मेटल स्टेंट के साथ जीवन बिताना पड़ता था. अब इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग, रोटाब्लेशन, एकॉस्टिक वेव आधारित आईवीएल और ड्रग कोटेड बैलून जैसी तकनीकों को मरीजों में एक साथ इस्तेमाल कर कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज का इलाज कलाई के रास्ते किया जा सकता है. इससे धमनी की प्राकृतिक संरचना को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. विशेष रूप से 30 से 40 वर्ष की उम्र के युवा हृदय रोगियों और अधिक जोखिम वाले डायबिटीज मरीजों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है.
ड्रग कोटेड बैलून (डीसीबी)
सामान्य एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज को खोलने के लिए धमनियों के भीतर धातु का स्थायी स्टेंट लगाया जाता है. हालांकि कुछ मरीजों में लंबे समय बाद स्टेंट के भीतर दोबारा ब्लॉकेज होने यानी इन-स्टेंट रेस्टेनोसिस की आशंका रहती है. छोटी और शाखाओं वाली धमनियों में भी स्थायी स्टेंट लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इसके अलावा स्टेंट लगाने के बाद मरीज को लंबे समय तक दो तरह की एंटीप्लेटलेट दवाएं लेनी पड़ सकती हैं. ऐसे चुनिंदा मामलों में ड्रग कोटेड बैलून तकनीक एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है. इसे 'लीव नथिंग बिहाइंड' यानी उपचार के बाद शरीर में कोई स्थायी उपकरण नहीं छोड़ने की अवधारणा पर आधारित है.
ऐसे दिया जाता है ट्रीटमेंट
हार्ट ब्लॉकेज रिमूव करने की इस तकनीक में आधुनिक इंट्रावैस्कुलर इमेजिंग की मदद से धमनी की स्थिति का बारीकी से आंकलन कर उसे उपचार के लिए तैयार किया जाता है. इसके बाद विशेष दवा से लेपित बैलून को ब्लॉकेज वाली जगह पर पहुंचाया जाता है. यह बैलून लगभग 60 सेकंड तक धमनी की दीवार में ऐसी दवा पहुंचाता है, जो कोशिकाओं की अनावश्यक वृद्धि को रोकने में मदद करती है.
इसके बाद बैलून को पूरी तरह बाहर निकाल लिया जाता है. इस प्रक्रिया में स्थायी धातु का स्टेंट नहीं छोड़ा जाता और धमनी की प्राकृतिक लचक एवं संरचना को बनाए रखने में मदद मिलती है. हालांकि यह तकनीक मरीज की धमनियों की स्थिति और चिकित्सकीय जांच के आधार पर उपयुक्त मामलों में ही इस्तेमाल की जाती है.
इंट्रावैस्कुलर लिथोट्रिप्सी (आईवीएल)
बुजुर्गों, डायबिटीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित मरीजों की हृदय धमनियों में कई बार पत्थर जैसी कठोर कैल्शियम की परत जम जाती है. ऐसी स्थिति में सामान्य बैलून एंजियोप्लास्टी से धमनी को खोलना मुश्किल हो जाता है. कई बार इन मरीजों को बायपास सर्जरी की सलाह भी दी जाती है. हालांकि अब आधुनिक कैल्शियम मॉड्यूलेशन तकनीकों की मदद से अब ऐसे कॉम्प्लेक्स मामलों में भी कैथेटर आधारित उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं. ऐसे मरीज की स्थिति के अनुसार कलाई के रास्ते यानी ट्रांसरेडियल तकनीक से उपचार किया जाता है.
ऐसे होता है लिथोट्रिप्सी आधारित इलाज
हृदय रोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है. इसमें ध्वनि तरंगों से उत्पन्न नियंत्रित दबाव तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कार्यप्रणाली किडनी की पथरी तोड़ने में इस्तेमाल होने वाली लिथोट्रिप्सी तकनीक के समान है. ये तरंगें धमनी की दीवार में जमा गहरे और कठोर कैल्शियम को तोड़ने में मदद करती हैं, जिससे धमनी को फैलाना आसान हो जाता है. इस प्रक्रिया में आसपास के नरम ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना कैल्शियम को मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाता है.
रोटेशनल एथेरेक्टॉमी
रोटेशनल एथेरेक्टॉमी यानी रोटाब्लेशन है. इसमें हीरे की परत चढ़े विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग 1.60 लाख चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमता है. यह उपकरण धमनी की सतह पर जमे कठोर कैल्शियम को हटाने और ब्लॉकेज को उपचार के लिए तैयार करने में मदद करता है. अत्यधिक कैल्शियम वाले कॉम्प्लेक्स मामलों में रोटाब्लेशन और आईवीएल दोनों तकनीकों का इस्तेमाल एक ही प्रक्रिया के दौरान भी किया जा सकता है.
वहीं, इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड (आईवीयूएस) के माध्यम से धमनी के अंदर की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें प्राप्त होती हैं. इससे कैल्शियम की मात्रा, ब्लॉकेज की स्थिति और धमनी की संरचना का सटीक आकलन कर उपचार की दिशा तय करने में मदद मिलती है.