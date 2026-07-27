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इंदौर के हेड कांस्टेबल को जेल, थाने पहुंची महिला को फंसाया, घर में घुस दुष्कर्म

इंदौर में एक प्रधान आरक्षक ने पुलिस की वर्दी पर दाग लगा दिया. प्रताड़ना से तंग महिला ने पुलिस थाने में की दुष्कर्म की शिकायत.

Indore Head Constable Jail
चंदननगर थाने के हेड कांस्टेबल को भेजा जेल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : शहर के चंदन नगर इलाके में रहने वाली महिला ने पुलिस थाने में तैनात हेड कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई. महिला ने अपनी एक समस्या की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की थी. शिकायत का निराकरण करने के लिए चंदननगर थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल अचल तिवारी ने उसे बुलाया. दोनों की बातचीत चलती रही. फिर दोस्ती भी हो गई. एक दिन हेड कांस्टेबल ने महिला के घर पहुंचकर अकेलेपन का फायदा उठाकार उसके साथ दुष्कर्म किया.

अत्याचार से परेशान महिला पहुंची पुलिस थाने

दुष्कर्म के बाद भी पीड़ित चुप रही. लेकिन हेड कांस्टेबल रोजाना उसके घर पहुंचने लगा. परेशान होकर महिला ने चंदन नगर पुलिस थाने में शिकायत की. हेड कांस्टेबल अचल तिवारी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "महिला की शिकायत पर हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया."

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया (ETV BHARAT)

इंदौर में एक करोड़ की अवैध शराब जब्त

इंदौर की कनाडिया पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब इंदौर लाई जा रही थी. पुलिस जब संदिग्ध ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली तो बोरियों के नीचे 15 पेटी शराब और 927 पेटी बियर मिली. ट्रक में मौजूद आकाश और राहुल को गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन और आरोपियों को दबोचा गया. आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड है. जब्त शराब और बीयर की कीमत तकरीबन 1 करोड रुपए के आसपास आकी जा रही है. डीसीपी अमन सिंह राठौर ने बताया "कुछ और आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं."

गोदाम में कम मिले 100 सिलेंडर

उमरिया के नौरोजाबाद स्थित कालरी सहकारी समिति द्वारा संचालित बीसीसीएल गैस गोदाम में 100 गैस सिलेंडर कम पाए गए. हितग्राहियों ने समय पर रिफिलिंग नहीं होने की शिकायतें की थीं. प्रभारी खाद्य अधिकारी रोहित सिंह के नेतृत्व में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जागृति प्रजापति और प्रदीप मिश्रा की टीम ने गोदाम पहुंचकर उपलब्ध सिलेंडरों की गिनती की और अभिलेखों का मिलान किया. जांच में दस्तावेजों और वास्तविक स्टॉक के बीच 100 सिलेंडरों का अंतर सामने आया. प्रभारी खाद्य अधिकारी रोहित सिंह ने बताया "आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."

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