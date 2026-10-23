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कमाई से 100 गुना ज्यादा हेड कांस्टेबल की संपत्ति, धनकुबेर निकल रहे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी

कमाई से 100 गुना मिली हेड कांस्टेबल की संपत्ति ( ETV Bharat )

इंदौर: अक्सर कांस्टेबल, थाना प्रभारी व रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों के घर छापा की खबरें आती रहती है. जिसमें सबसे खास बात यह होती है कि जितनी तो इन कर्मचारी और अधिकारियों की सैलरी नहीं होती, उससे 10 या 20 गुना ज्यादा तो संपत्ति बरामद होती है. जिनकी कीमत करोड़ों होती है. पूरी जिंदगी नौकरी करके जो वह कर्मचारी नहीं कमा सकता, उससे कई गुना ज्यादा पैसे की बरामदगी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करती है. बीते दिनों इंदौर में हेड कांस्टेबल फिरोज खान को लेकर भी ऐसा चौंकाने वाला खुलाास हुआ. प्रधान आरक्षक की संपत्ति 64 करोड़ के पार मिली है.

इंदौर हेड कांस्टेबल के ठिकानों पर छापा