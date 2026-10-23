कमाई से 100 गुना ज्यादा हेड कांस्टेबल की संपत्ति, धनकुबेर निकल रहे मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी
इंदौर में हेड कांस्टेबल फिरोज खान के पास मिली अकूत संपत्ति, अचल संपत्तियों की कीमत 64 करोड़ से ज्यादा, मंदसौर में सरपंच की कार में मिले 1 करोड़ 29 लाख रुपए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 8:42 PM IST
इंदौर: अक्सर कांस्टेबल, थाना प्रभारी व रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों के घर छापा की खबरें आती रहती है. जिसमें सबसे खास बात यह होती है कि जितनी तो इन कर्मचारी और अधिकारियों की सैलरी नहीं होती, उससे 10 या 20 गुना ज्यादा तो संपत्ति बरामद होती है. जिनकी कीमत करोड़ों होती है. पूरी जिंदगी नौकरी करके जो वह कर्मचारी नहीं कमा सकता, उससे कई गुना ज्यादा पैसे की बरामदगी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करती है. बीते दिनों इंदौर में हेड कांस्टेबल फिरोज खान को लेकर भी ऐसा चौंकाने वाला खुलाास हुआ. प्रधान आरक्षक की संपत्ति 64 करोड़ के पार मिली है.
इंदौर हेड कांस्टेबल के ठिकानों पर छापा
दरअसल, इंदौर लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रधान आरक्षक के घर और दूसरे ठिकानों पर 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. इस दौरान लोकायुक्त टीम को फिरोज खान के पास कई चल और अचल संपत्तियां होने की जानकारी सामने आई. बताया गया कि हेड कांस्टेबल की अचल संपत्तियों की बाजार में अनुमानित कीमत 64 करोड़ रुपए आंकी गई है.
फिरोज खान के पास मिली 64 करोड़ की संपत्ति
फिरोज खान ने परिजनों, साथियों और निजी कंपनी के नाम पर कुल 46 अचल संपत्तियां खरीदी थी. इन संपत्तियों को खरीदने में 18.79 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि सरकारी गाइडलाइन में कीमत 17.19 करोड़ रुपए दर्ज है. हालांकि मौजूदा बाजार में इसकी कीमत 64 करोड़ रुपए आंकी गई है. बताया जा रहा है कि देवास के दो प्लॉट की नीलामी में फिरोज खान की पत्नी, मां और बेटी ने ऑनलाइन बोली लगाई थी. दोनों प्लॉट के लिए 92 लाख रुपए फाइनल बोली हुई थी. वहीं उज्जैन रोड पर करीब 45 बीघा जमीन की बिक्री के मामले में भी उसकी भूमिका है.
साल भर की कमाई दूसरे सोर्स से भी नहीं मिलते इतने पैसे
अगर हेड कांस्टेबल की कमाई की बात करें तो, अपने 24 साल के कार्यकाल के दौरान सैलरी के रूप में प्रधान आरक्षक की कुल कमाई करीब 75 लाख रुपए होती है. इसके अलावा सभी वैध सोर्स से होने वाली इनकम भी मिला लिया जाए तो भी इतनी संपत्ति नहीं होती, जिसकी हेड कांस्टेबल के घर बरामद हुई है.
मंदसौर में सरपंच की कार से मिले 1 करोड़ 29 लाख
इसी तरह मंदसौर के भरखेड़ा उदा गांव में सरंपच के पास भी करीब 1 करोड़ की संपत्ति मिली है. बताया जा रहा कि पुलिस ने सरपंच के घर खड़ी बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 29 लाख रुपए के नोटों के बंडल बरामद किए हैं. पुलिस ने सरपंच भवानीशंकर मीणा समेत तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. यूपी से आए दो लोगों के सरपंच के घर में मौजूद होने और उनकी गिरफ्तारी के साथ कार से इतनी रकम बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
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नोटों के बंडल देख पुलिस हैरान
पुलिस को खबर थी कि तीनों ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से कमाई गई बड़ी नगदी रकम को कार में स्कीम बनाकर छुपा रखी है. इस सूचना पर विशेष टीम ने ग्राम बरखेड़ा उदा के सरपंच भवानीशंकर मीणा के निवास पर दबिश दी. पुलिस ने भवानीशंकर मीणा और युपी निवासी मोहम्मद इस्लाम और सूर्य प्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन कोई जवाब न देने पर तीनों को थाना शामगढ़ लाकर हिरासत में लिया है. टीआई मनोज महाजन ने बताया कि "कार से भारी मात्रा में नोटों के बंडल मिले हैं. इस मामले में तीनों से पूछता जारी है. जब्त रकम को थाने में सुरक्षित जमाकर आयकर विभाग को सूचित कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."
जून 2026 में महिला बाल विकास अधिकारी के घर करोड़ों की संपत्ति
इसी तरह जून 2026 में लोकायुक्त की टीम ने इंदौर में महिला एवं बाल विकास अधिकारी के घर छापा मारा था. जहां टीम को 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद हुई थी. जिसमें 13 रजिस्टर्ड टाइटल वाली जमीनें, एक कमर्शियल बिल्डिंग और पीथमपुर के पास कृषि भूमि के साथ ही कमर्शियल प्लाट के कागजात लोकायुक्त को मिले थे.