ETV Bharat / state

इंदौर व ग्वालियर में लोकायुक्त के ताबड़तोड़ छापे, करोड़ों का आसामी निकला रिटायर्ड आबकारी अधिकारी

इंदौर व ग्वालियर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, एक करोड़ नगदी के साथ ही करोड़ों का हिसाब-किताब मिला.

Indore gwalior Lokayukta raids
रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के घर लोकायुक्त का छापा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 1:55 PM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 2:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर/ग्वालियर : मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने इंदौर और ग्वालियर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के 8 ठिकानों पर दबिश दी. इस दौरान इंदौर में सर्चिंग के दौरान एक करोड़ नगदी, बेशकीमती गहनों के साथ ही करोड़ों का हिसाब-किताब मिला है. इंदौर में भदौरिया के आवास से कई लग्जरी वाहन भी मिले हैं. फिलहाल 8 से 10 करोड़ की संपत्ति आंकी जा रही है. लोकायुक्त ने भदौरिया के पूरे परिवार की कुंडली निकालनी शुरू की है.

इंदौर व ग्वालियर के ठिकानों पर छापे

इंदौर में रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के आवास पर बुधवार सुबह 5:45 पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी. 5 घंटे की तलाशी अभियान के दौरान करोड़ों रुपए के हिसाब-किताब के दस्तावेज बरामद किए गए हैं. लोकायुक्त को कई दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि अलीराजपुर से रिटायर हुए आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदोरिया के पास आय से अधिक संपत्ति है. जानकारी पुष्ट करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने इंदौर और ग्वालियर स्थित उनके विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे.

डीएसपी लोकायुक्त इंदौर सुनील तालान (ETV BHARAT)

एक करोड़ नगदी और डेढ़ किलो गहने मिले

इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के फ्लैट से छापे के दौरान एक करोड़ की नगदी, डेढ़ किलो सोने के जेवरात, बरामद हुए हैं. इसके अलावा लोकायुक्त की टीम को जांच के दौरान कई प्लॉटों के कागजात मिले हैं. साथ ही कई लग्जरी वाहन भी मिले हैं. उनके फ्लैट के नीचे ही खड़ी फॉर्च्यूनर और इनोवा वाहन इनमें शामिल है. आबकारी विभाग में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया 1987 में भर्ती हुए थे. पूरी सेवा के दौरान उनका दो करोड रुपए के आसपास वेतन बनता है.

रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के 8 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा (ETV BHARAT)

बेटा और बेटी फिल्म बनाने में करते हैं निवेश

लोकायुक्त की इंदौर और ग्वालियर स्थित ठिकानों पर जांच जारी है. वहीं रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के बेटे और बेटी द्वारा फिल्मों में भी पैसा लगाने की जानकारी मिली है. बेटा सूर्यांश भदौरिया फिल्म बनाने में निवेश करता था. वह किन लोगों से जुड़ा है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

भदौरिया की पत्नी रखती थी पूरा हिसाब-किताब

सूत्रों के मुताबिक भदौरिया के सारा हिसाब-किताब उनकी पत्नी संभालती थी. भ्रष्टाचार की राशि से कहां -कहां संपत्ति खरीदनी है, इसका फैसला पत्नी ही करती थी. अलीराजपुर से लेकर गुजरात तक के बड़े शराब कारोबारी के भी कांटेक्ट लिस्ट लोकायुक्त के हाथ लगी है. बड़े शराब माफिया के साथ धर्मेंद्र भदौरिया का कनेक्शन मिला है. भदौरिया के यहां मिली पिस्टल को लेकर भी जांच चल रही है. ये लाइसेंसी है या नहीं, अभी ये साफ नहीं हुआ है.

पूरी जांच के बाद साफ होगा, आय से कितनी ज्यादा संपत्ति

डीएसपी लोकायुक्त इंदौर सुनील तालान ने बताया "रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के आवास पर फिलहाल 75 लाख नगदी, डेढ़ किलो सोने-चांदी के गहने मिले हैं. कई प्लॉटों के दस्तावेज भी मिले हैं. जांच अभी जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा कि कितनी प्रॉपर्टी मिली है. इसके बाद क्लीयर हो सकेगा कि आय से कितनी ज्यादा संपत्ति मिली है."

ग्वालियर के बंगले पर भी सर्चिंग जारी

रिटायर्ड सहायक आबकारी अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया के ग्वालियर में इंद्रमणि नगर स्थित बंगले पर 4 घंटे से लोकायुक्त पुलिस की टीम सर्चिंग में जुटी हुई है. इंद्रमणि नगर में धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का बंगला 8 हज़ार स्क्वॉयर फीट में बना है. बंगले में बने कमरों में बेड और उनके अंदर रखे बैग्स खंगाले जा रहे हैं. यहां मिल रहे दस्तावेजों की लिस्ट भी बनायी जा रही है. ग्वालियर लोकायुक्त एसपी निरंजन शर्मा का कहना है "टीम अभी कार्रवाई में लगी हुई है. कार्रवाई पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के ग्वालियर के बंगले में क्या-क्या मिला है."

Last Updated : October 15, 2025 at 2:51 PM IST

TAGGED:

RAID HOUSE RETIRED EXCISE OFFICER
LOKAYUKT FOUND CASH JEWELLERY
RETIRED EXCISE OFFICER BHADAURIA
MADHYA PRADESH LOKAYUKT ACTION
INDORE GWALIOR LOKAYUKTA RAIDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना टाइगर रिजर्व में जिप्सियों के लगे रिवर्स गियर, बाघिन के दौड़ते ही पर्यटकों की सिट्टी-पिट्टी गुम

'मायाजाल में फंसा था', प्रेमानंद महाराज के सामने दंडवत हुए बाबा बागेश्वर, लगाया गले

बाबा महाकाल की शरण में भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विश्वकप में जीत की कामना की

जल विहार मेले में राई नृत्य ने मचाई धूम, छतरपुर में दिखी बुंदेली संस्कृति और परंपरा की झलक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.