इंदौर में पटरी की पाठशाला से रेलवे कराएगा सुरक्षित सफर, रतलाम और उज्जैन में भी होगी शुरुआत

जीआरपी पुलिस द्वारा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से पटरी की पाठशाला एवं हमारी सवारी–भरोसे वाली अभियान का शुभारंभ किया गया. इस अभियान का शुभारंभ विशेष पुलिस महानिदेशक रेलवे रवि कुमार गुप्ता, मुख्यातिथि के रूप में पूर्व डीन आईएमएस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रभु नारायण मिश्रा, डीजीपी मध्य प्रदेश विनीत कपूर, पुलिस महानिदेशक रेलवे पंकज श्रीवास्तव की मौजूदगी में किया गया.

इंदौर: गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) इंदौर द्वारा एक अनूठा अभियान शुरू किया गया है. इस अभियान का नाम है पटरी की पाठशाला एवं हमारी सवारी–भरोसे वाली. इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जन जागृति की पहल करना है साथ ही रेलवे से होने वाली हानियों को दूर किया जा सके. यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कैसे मिलें यही इसका उद्देश्य है. इससे आपराधिक घटनाओं को भी कम किया जा सके. इस कार्यक्रम में रेलवे पटरियों से जुड़ी आसपास की बस्तियों के लोगों को शामिल किया गया है. इंदौर में इस तरह की पटरी की पाठशाला के नाम से यह अभियान पहली बार शुरू किया गया है.

पटरी की पाठशाला एवं हमारी सवारी–भरोसे वाली अभियान की शुरुआत (ETV Bharat)

पटरी की पाठशाला अभियान का उद्देश्य

रेलवे एसपी पदम विलोचन शुक्ला ने बताया कि "रेलवे विभाग समय-समय पर विभिन्न तरह के नवाचार करता है. यह अभियान भी उसी का एक हिस्सा है. इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जन जागृति की पहल करना है. इसमें रेलवे से होने वाली हानियों को दूर किया जा सके साथ ही ऐसे अभियानों से आपराधिक घटनाओं को भी कम किया जा सके."

रेलवे पटरी के आसपास की बस्तियों से अभियान की शुरुआत

रेलवे एसपी पदम विलोचन शुक्ला ने बताया कि "यह अभियान रेलवे पटरी से जुड़ी हुई आसपास की बस्तियां से शुरू किया गया है. जिसे पटरी की पाठशाला एवं हमारी सवारी–भरोसे वाली नाम दिया गया है. जिसमें बस्ती के लोगों को जोड़ा जा रहा है. बच्चों को इसमें नए आयाम सिखाए जाएंगे साथ ही हमारी सवारी भरोसे वाली का उद्देश्य है कि यात्री अपने निश्चित स्थान तक सुरक्षित पहुंच सके. इसके लिए ऑटो रिक्शा पर खास तरह के क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध रहेंगी और वह अपना फीडबैक भी दे सकते हैं."

'उज्जैन और रतलाम में भी होगी शुरुआत'

रेलवे एसपी पदम विलोचन शुक्ला ने बताया कि "इस अभियान में बच्चों के द्वारा पेंटिंग और कई डिजाइन तैयार कर लाई गई हैं. जिसमें रेलवे सुरक्षा से जुड़ी बातें शामिल हैं. इस अभियान में रेलवे सुरक्षा को लेकर बस्ती के बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों से चर्चा की गई. अभियान में बच्चों ने डांस के माध्यम से लोगों को जागरुक किया. इंदौर रेलवे द्वारा इस तरह के अभियान की पहली बार शुरुआत की गई है. अब पटरी की पाठशाला अभियान की उज्जैन और रतलाम में भी जल्द ही शुरुआत होगी. महू में भी यह अभियान चलाया जाएगा."