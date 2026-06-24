ETV Bharat / state

AC फर्स्ट में चोरी और फ्लाइट से रिटर्न, इंदौर GRP ने दबोचा हाईफाई चोर, कई गर्लफ्रेंड हैं

इंदौर जीआरपी ने चोर से 15 लाख का सामान जब्त किया. ये चोर बेहद शौकीन और अय्याश है. पुलिस ने 5 राज्यों में दी दबिश.

Indore GRP arrest hifi thief
इंदौर जीआरपी की गिरफ्त में हाई प्रोफाइल चोर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : इंदौर जीआरपी ने एक ऐसे बेहद शातिर और हाईफाई चोर को गिरफ्तार किया है, जो ट्रेन के फर्स्ट एसी में सफर करके मंहगा सामान चोरी करता था. वारदात करने के बाद हवाई यात्रा के माध्यम से घर लौटता था. ये चोर घूमने-फिरने का शौकीन है. उसके पास से 15 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है. उसके खिलाफ इंदौर के अलावा कई राज्यों में 20 से अधिक केस दर्ज हैं.

पुलिस ने 500 सीसीटीवी खंगाले

जीआरपी के पास इंदौर के सुदामा नगर में रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी. इसमें बताया कि वह 16 मार्च 2026 को अहमदाबाद से ट्रेन से इंदौर के लिए निकली. वह अपने पर्स को बगल में रखकर सो गई, लेकिन जब वह इंदौर पहुंची तो पर्स गायब था. मामला दर्ज करने के बाद जीारपी ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए. इस दौरान पुलिस ने इंदौर से लेकर अहमदाबाद तक 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए.

एडिशनल डीसीपी हेमंत चौहान (ETV BHARAT)

लगातार लोकेशन बदल रहा था चोर

इंदौर जीारपी के अनुसार आरोपी जितेंद्र चावला को गिरफ्तार करने के लिए फरीदाबाद, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, आगरा, बनारस, कासगंज, नैनीताल, चित्तौड़गढ़, हैदराबाद, तेलंगाना, अहमदाबाद व दिल्ली में दबिश दी गई. आरोपी लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था. पुलिस ने आखिरकार आरोपी को नीमच रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके पास से सोने-चांदी के 15 लाख के गहने बरामद किए गए.

देश के कई शहरों में चोरी की

शातिर चोर ने बताया कि चोरी करने के बाद वह घटनास्थल के निकट एयरपोर्ट से नैनीताल तक फ्लाइट से जाता था. वह पूरे देश में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है. एडिशनल डीसीपी हेमंत चौहान ने बताया "शातिर चोर के काफी महंगे शौक हैं. हर सामान ब्रांडेड ही लेता है. होटल-क्लब और पार्टियों में वह हाई-फाई सोसायटी के महिलाओं से दोस्ती भी करता है. ये चोर सोशल मीडिया पर भी रील बनाकर पोस्ट करता था. सोशल मीडिया के माध्यम से ही वह महिलाओं से दोस्ती करता था. का कहना है "आरोपी से और कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है."

TAGGED:

THEFT SUFFER TRAIN RETURN FLIGHT
THIEF MULTIPLE GIRLFRIENDS
POLICE SCANNED 500 CCTV
INDORE GRP SEIZED GOODS 15 LAKH
INDORE ARREST HIFI THIEF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.