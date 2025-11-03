ETV Bharat / state

5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर

अधिवक्ता अभिजीता ने जिंदगी और मौत से जूझ रहे 5 लोगों को नई जिंदगी दी. अंगदान के लिए इंदौर में फिर ग्रीन कॉरिडोर बना.

Indore organ donation
अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
इंदौर: इस संसार सागर में जीते जी लोग किसी को नई जिंदगी देते हैं तो वाहवाही होने लगती है. लेकिन अगर कोई इस संसार सागर से जाते वक्त एक-दो नहीं बल्कि 5 लोगों को नई जिंदगी दे जाए तो उसका वर्णन लिखना और कहना शब्दों में संभव नहीं है. इंदौर की 38 साल की अधिवक्ता अभिजीता ने खुद तो इस दुनिया से अंतिम विदाई ले ली, लेकिन इससे पहले 5 लोगों को जिंदगी दे गईं.

निमोनिया के बाद ब्रेन डेड घोषित

वकील अभिजीता राठौर का ब्रेन डेड हो गया था. अभिजीता को निमोनिया हुआ था, जिनका इलाज इंदौर के हॉस्पिटल में चल रहा था. उन्हें निमोनिया के बाद सीवर ब्रेन हेमरेज हुआ था. इसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. इसकी सूचना दिवंगत के पति प्रवीण राठौर, माताजी गिरी बाला राठौर एवं बड़े भाई ने इंदौर अंगदान समिति को दी. अभिजीता के परिवार की इच्छा का सम्मान करते हुए अंगदान के लिए समर्पित संस्था मुस्कान ग्रुप पारमार्थिक ट्रस्ट के जीतू बगानी, संदीपन आर्य ने मध्य प्रदेश शासन, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सालय प्रबंधन से समन्वय बनाकर अंगदान कराने की प्रक्रिया शुरू की.

अभिजीता ने जिंदगी और मौत से जूझ रहे 5 लोगों को जिंदगी दी (ETV BHARAT)

इंदौर में ऐसे बना ग्रीन कॉरिडोर

इसके बाद तय हुआ कि अभिजीता का 1 लिवर, 2 किडनी, 2 कॉर्निया (आंखें) और त्वचा दान की जाएगी. अभिजीता की बॉडी को जुपिटर विशेष हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ टीम द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर भावभीनी विदाई दी गयी. इन अंगों को जरूरतमंद रोगियों तक तत्काल पहुंचाने के लिए प्रक्रिया के अनुसार शहर में 65वां ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिसके तहत अंगों के सुरक्षित परिवहन हेतु पहला ग्रीन कॉरिडोर जुपिटर विशेष हॉस्पिटल से CHL हॉस्पिटल समय 9 मिनट (11:21 से 11:30 पहुंचने का) और दूसरा चोइथराम हॉस्पिटल 8 मिनट (11:36 से 11:44 पहुंचने का) पर पूर्ण किया गया.

Indore organ donation
अधिवक्ता अभिजीता राठौर (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

गंभीर रोगियों को अंग प्रत्यारोपित

सीएचएल हॉस्पिटल में 50 वर्षीय पुरुष रोगी को लीवर प्रदान किया गया. जबकि पहली किडनी जुपिटर हॉस्पिटल में 35 वर्षीय महिला रोगी को ट्रांसप्लांट की गई. दूसरी किडनी चोइथराम हॉस्पिटल में 27 वर्षीय पुरुष रोगी को दी गई. इसी प्रकार अभिजीता के कॉर्निया शंकर आई बैंक के माध्यम से और त्वचा चोइथराम स्किन बैंक के माध्यम से जरूरतमंद रोगियों को नवजीवन देने के लिए भेजे गए. इस प्रक्रिया के बाद अधिवक्ता अभिजीता राठौर को अंगदान के जरिए उनके असाधारण त्याग और राष्ट्र के प्रति उनके सम्मान के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर विजयनगर मुक्तिधाम में दिया गया.

