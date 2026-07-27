25 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने से पहले 7 गंभीर मरीजों को नया जीवन दे गए गौरव दवे
इंदौर में ब्रेनडेड घोषित 25 साल के युवा के अंगदान के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा. आज ही लिवर एक गंभीर मरीज को ट्रासप्लांट होगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:52 AM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश में अंगदान के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ रही है. खासकर ब्रेनडेड होने के बाद अंगदान करने से कई लोगों की जान बचाई गई. इस मामले में इंदौर सबसे आगे है. इंदौर में सोमवार को फिर ब्रेनडेड घोषित एक युवा के अंगदान करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है. इस युवक का लिवर आज ही एक बेहद जरूरतमंद मरीज को ट्रांसप्लांट किया जाना है. इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर 68 वीं बार बनाया जा रहा है.
ब्रेनडेड के बाद अंगदान का फैसला
इंदौर के खजूरी बाजार के रहने वाले युवा 25 वर्षीय गौरव दवे का बीते 13 जुलाई को ब्रेन हेमेरेज हुआ था. उन्हें एक निजी अस्पताल में एडमिट किया गया. डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की लेकिन गौरव की हालत में सुधार नहीं हुआ. डॉक्टर्स ने गौरव का ब्रेनडेड घोषित कर दिया. इसके बाद बाद परिजनों ने गौरव के अंगदान करने का फैसला लिया. गौरव के पिता सतीश दवे और माता कविता दवे का कहना है "उनका बेटा भले ही इस दुनिया में न रहे लेकिन उसके अंग कई मरीजों को नया जीवन देंगे. इससे बढ़िया सार्थक जीवन और क्या हो सकता है."
लिवर का ट्रांसप्लांट आज ही होगा
परिजनों की पहल पर डॉक्टर्स ने सारी जरूरी लिखा-पढी कर अंग प्रत्यारोपण की तैयारी की. इसके लिए सोमवार दोपहर को इंदौर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है. मुस्कान ग्रुप पारमार्थिक ट्रस्ट के सेवादार जीतू बगानी, संदीपन आर्य और लकी खत्री ने गौरव के परिजनों और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बनाकर सारी औपचारिकताएं पूरी कराईं.
गौरव के अंगदान से गंभीर से पीड़ित एक मरीज के लिवर का ट्रांसप्लांट आज ही किया जाएगा. उसकी दोनों किडनियां चोइथराम हॉस्पिटल में भर्ती दो मरीजों को ट्रांसप्लांट की जाएंगी. मुस्कान ग्रुप पारमार्थिक ट्रस्ट के अनसार "गौरव के हृदय, फेफड़े, हार्ट वाल्व, पेनक्रियाज और छोटी आंत भी गंभीर मरीजों को प्रत्यारोपित किए जाएंगे."
- 5 लोगों को नई जिंदगी देकर अमर हुईं इंदौर की 38 वर्षीय एडवोकेट अभिजीता राठौर
- क्या होता है ग्रीन कॉरिडोर?, कैसे बचाई जा सकती है अंग प्रत्यारोपण से मरीज की जान
ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है?
ग्रीन कॉरिडोर एक स्पेशल रूट होता है, जो दो अस्पतालों के बीच बनाया जाता है. एक अस्पताल जहां कोई मरीज अपना अंगदान कर रहा हो और दूसरा वह अस्पताल जहां कोई दूसरे मरीज को यह अंगदान किया जा रहा हो. इन दोनों अस्पतालों को कनेक्ट करने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है.