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इंदौर में हिंगोट युद्ध का रोमांच, तुर्रा और कलंगी सेना भिड़ी, 17 लोग घायल, सिर फटे पर नहीं रुकी जंग

इंदौर में गोवर्धन पूजा पर परंपरागत हिंगोट युद्ध ( ETV BHARAT )

इंदौर : इंदौर से सटे गौतमपुरा में परंपरागत हिंगोट युद्ध का आयोजन. इसे देखने के लिए इंदौर और आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. युद्ध में 17 लोग घायल हुए. किसी का सिर फटा तो किसी के हाथ और पैर में चोटें लगी. घायलों में योद्धाओं के साथ ही आम दर्शक भी शामिल हैं. घायलों को देपालपुर शासकीय अस्पताल के साथ ही इंदौर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है.

गोवर्धन पूजा पर परंपरागत हिंगोट युद्ध