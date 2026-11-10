इंदौर में हिंगोट युद्ध का रोमांच, तुर्रा और कलंगी सेना भिड़ी, 17 लोग घायल, सिर फटे पर नहीं रुकी जंग
मध्य प्रदेश में इस साल भी हिंगोट युद्ध देखने उमड़े लोग. इंदौर में 17 लोग घायल, दो गुटों के बीच चली सांसें थामने वाली जंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 10:13 AM IST
इंदौर : इंदौर से सटे गौतमपुरा में परंपरागत हिंगोट युद्ध का आयोजन. इसे देखने के लिए इंदौर और आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे. युद्ध में 17 लोग घायल हुए. किसी का सिर फटा तो किसी के हाथ और पैर में चोटें लगी. घायलों में योद्धाओं के साथ ही आम दर्शक भी शामिल हैं. घायलों को देपालपुर शासकीय अस्पताल के साथ ही इंदौर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है.
गोवर्धन पूजा पर परंपरागत हिंगोट युद्ध
गोवर्धन पूजा के दिन हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत हिंगोट युद्ध हुआ. गौतमपुरा में तुर्रा और कलंगी नामक दोनों टीमें सोमवार शाम होते ही खुले मैदान में आमने-सामने हो गईं. देखते ही देखते दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हिंगोट से हमला शुरू कर दिया. प्रशासन ने इस बार युद्धस्थल पर बड़ी जालियां लगा दी थीं. आम दर्शकों की सुरक्षा के लिए ये इंतजाम किए गए. इसके बाद भी दर्शक दीर्घा में बैठे कई लोगों को हिंगोट युद्ध के दौरान चोटें लगी.
घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
स्वास्थ्य विभाग अधिकारी विभा नागर के मुताबिक "17 लोग घायल हुए हैं, जिसमें खिलाड़ियों के साथ ही आम लोग शामिल हैं." एडिशनल एसपी संघमित्रा सम्राट का कहना है "ढाई सौ से अधिक का बल हिंगोट युद्ध के दौरान लगाया गया." कलंगी दल के सदस्य अवधेश शर्मा का कहना है "हमने परंपरागत परंपरा का निर्वहन किया और दोनों टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा."
कैसे होता है हिंगोट युद्ध
हिंगोट युद्ध में दो योद्धा दल होते हैं. एक योद्धा दल का नाम तुर्रा होता है तो दूसरे योद्धा दल का नाम कलंगी होता है. दोनों ही दल के योद्धा सिर पर पगड़ी तो कोई हेलमेट लगाकर युद्ध में जाते हैं. घर की माताएं-बेटियां तिलक लगाकर उन्हें युद्ध मैदान में भेजती हैं. दोनों ही दल के योद्धा सबसे पहले युद्ध मैदान के पास स्थित भगवान देवनारायण के मंदिर जाते हैं, जहां वे भगवान देव नारायण का आशीर्वाद लेते हैं. हिंगोट युद्ध में योद्धा एक-दूसरे पर हिंगोट फेंकते हैं. घायलों को तुरंत अस्पताल भेजने के लिए एंबुलेंस वाहन मौके पर तैयार रहते हैं.
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हिंगोरिया से पड़ा नाम हिंगोट
हिंगोट एक अग्निबाण देसी रॉकेट है, जो हिंगोनिया नामक पेड़ का फल होता है. दीपावली के पहले ही स्थानीय लोग इस फल तोड़कर लाते हैं, जिसका गूदा निकाला जाता है और उसे सुखाया जाता है. इसके बाद योद्धा बारूद भरते हैं. फिर उसे पीली मिट्टी से लोहे की ठासनीं से पैक किया जाता है. बास की किमची लगाकर इसे पूरी तरह से तैयार किया जाता है. हिंगोट को रॉकेट की तरह अगरबत्ती या धूपबत्ती से जलाकर फेंका जाता है, जिससे वह रॉकेट की तरह तेज जलते हुए दूसरे पक्ष के लोगों पर गिरता है.