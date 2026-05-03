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सड़क पर दौड़ी 'ऑल गर्ल्स' टीम की ड्राइवरलेस कार, चेन्नई के कार कंपटीशन में होगी टेस्टिंग

इंदौर में छात्राओं के ग्रुप ने तैयार की ऑटोनॉमस कार, कैमरा और रडार की मदद से ऑटो मोड पर दौड़ती है कार.

UJJAIN GIRLS MADE DRIVERLESS CAR
छात्राओं के ग्रुप ने तैयार किया ऑटोनॉमस कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: देश के हर सेक्टर में बढ़ती महिला भागीदारी अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नजर आ रही है. सीमाओं पर वॉर ऑपरेशन से लेकर अंतरिक्ष तक अपने हुनर साबित कर चुकी नारी शक्ति अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोनॉमस कार तैयार कर रही हैं. हाल ही में एक्रोपोलिस कॉलेज की गर्ल्स टीम ने ड्राइवरलेस कार तैयार कर दी है, जो सड़कों पर दौड़ रही है.

'ऑल गर्ल्स' टीम ने तैयार किया ड्राइवरलेस कार

ऑटोमोबाइल सेक्टर के इसी रुझान के चलते इंदौर के एक्रोपोलिस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट ने ऑटोनॉमस कार बनाने के लिए 25 छात्राओं की 'ऑल गर्ल्स' टीम बनाई थी. इस टीम ने आखिरकार प्रदेश की पहली ड्राइवरलेस कार तैयार भी कर दी है. इस अभियान के प्रमुख प्रो. हेमंत मरमट बताते हैं कि "इस कार को तैयार करने के अभियान में मैकेनिकल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, लर्निंग कंप्यूटर साइंस के अलावा कोडिंग और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी जैसे विभागों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने कार को केवल असेंबल नहीं किया, बल्कि पूरी तरीके से तैयार किया है."

सड़क पर दौड़ी ऑल गर्ल्स टीम का ड्राइवरलेस कार (ETV Bharat)

ऑटो मोड पर चलती है कार

ऑल गर्ल्स टीम द्वारा तैयार की गई ऑटोनॉमस कार, कैमरा और रडार से खुद को कंट्रोल करती है. जिसमें एक्सीलेटर, स्टीयरिंग और ब्रेक का कोऑर्डिनेशन के साथ नियंत्रण रहता है. कार में जो प्रोग्रामिंग दी जाती है, उसके हिसाब से कार खुद को कंट्रोल करती है और निर्धारित गति से दिशा नियंत्रण करने के साथ आगे बढ़ती है. वहीं, कैमरा कार की स्पीड और अन्य वाहनों के आसपास होने का संकेत देता है, जिससे कार खुद दूसरे वाहन से एक निश्चत दूरी बनाए रखती है."

कार तैयार करने वाली टीम 'ऑल गर्ल्स'

ऑटोनॉमस कार को फैकल्टी इंजीनियर योगेश कटारे के कोऑर्डिनेशन में तैयार की गई है. जिसे अश्मी जैन, पल्लवी शाही, गायत्री पटेल, गौरी शर्मा, मुंतहा खान, नियति ठाकुर, सेजल रायखेरे, तनीषा लश्करी, श्रुति राठौर, संचिता खियानी, पारुल देवकर, अदिति शर्मा, श्रेया गुप्ता, मितुषी तंवर, आशना जैन, मोक्षा जैन, राखी यादव, उर्वशी कुशवाहा, हिमांशी वर्मा, प्राची अग्रवाल, रितिका सोलंकी और मेघा मनोते ने अथक परिश्रम से तैयार किया है.

GIRLS TEAM MADE AUTONOMOUS CAR
ऑल गर्ल्स टीम ने तैयार किया ड्राइवरलेस कार (ETV Bharat)

कंपटीशन में होगी शामिल ऑटोनॉमस कार

छात्राओं द्वारा बनाई गई ऑटोनॉमस कार इन दिनों कॉलेज कैंपस में टेस्ट ड्राइव मोड में चल रही है, जो जुलाई में चेन्नई में आयोजित होने वाले BAJA SAE INDIA के कार कंपटीशन में शामिल होगी. 'बाजा से इंडिया' इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक ऐसा प्रमुख राष्ट्रीय स्तर का मंच है, जहां उनके द्वारा डिजाइन निर्मित और ऑपरेट किए जा रहे ऑल टेरेन व्हीकल की ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े पैमाने पर टेस्टिंग होती है. इस प्रतियोगिता में तकनीकी कौशल और व्यावहारिक अनुभव देखा जाता है. जिसकी अलग-अलग श्रेणी होती है.

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