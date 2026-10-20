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इंदौर में दशहरा पर गिलकी के पकौड़े खाने की परंपरा, धर्म के साथ ही विज्ञान से जुड़े तार

मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में दशहरे पर गिलकी भजिया खाने की परंपरा ( ETV Bharat )

इंदौर : दशहरे के अवसर पर देश में तरह-तरह की धार्मिक मान्यताओं के साथ खान-पान से जुड़ी कई रोचक परंपराएं हैं. मालवा इलाके में एक ऐसी ही परंपरा है, यहां दशहरे पर घर में गिलकी के पकौड़े खाए जाते हैं. जिसे लोग बुराई से दूर रहने के लिए सात्विकता का प्रतीक मानते हैं.

रावण दहन के बाद गिलकी के पकौड़े मालवा क्षेत्र में लोक मान्यता है कि दशहरे के दिन जो लोग गिलकी के पकौड़े खा लेते हैं, वे रावण की संतान नहीं कहलाते. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि मालवा इलाके में गिलकी के पकौड़े को सात्विकता का प्रतीक माना गया है. जिससे बुराई और असत्य का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है. नतीजतन जब रावण दहन के बाद लोग अपने घर लौटते हैं और दशहरे पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं तो यहां घर-घर में इस अवसर पर सिर्फ गिलकी के पकौड़े परोसे जाते हैं. रावण दहन के कई आयोजनों में आज भी सामूहिक रूप से भजिया उत्सव का आयोजन होता है.