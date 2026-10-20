इंदौर में दशहरा पर गिलकी के पकौड़े खाने की परंपरा, धर्म के साथ ही विज्ञान से जुड़े तार
मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में दशहरा के दिन लोग खाते हैं गिलकी के पकौड़े, सालभर बुराई और असत्य से मिलती है सुरक्षा. रिपोर्ट-सिद्धार्थ माछीवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:15 AM IST
इंदौर : दशहरे के अवसर पर देश में तरह-तरह की धार्मिक मान्यताओं के साथ खान-पान से जुड़ी कई रोचक परंपराएं हैं. मालवा इलाके में एक ऐसी ही परंपरा है, यहां दशहरे पर घर में गिलकी के पकौड़े खाए जाते हैं. जिसे लोग बुराई से दूर रहने के लिए सात्विकता का प्रतीक मानते हैं.
रावण दहन के बाद गिलकी के पकौड़े
मालवा क्षेत्र में लोक मान्यता है कि दशहरे के दिन जो लोग गिलकी के पकौड़े खा लेते हैं, वे रावण की संतान नहीं कहलाते. ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि मालवा इलाके में गिलकी के पकौड़े को सात्विकता का प्रतीक माना गया है. जिससे बुराई और असत्य का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है. नतीजतन जब रावण दहन के बाद लोग अपने घर लौटते हैं और दशहरे पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं तो यहां घर-घर में इस अवसर पर सिर्फ गिलकी के पकौड़े परोसे जाते हैं. रावण दहन के कई आयोजनों में आज भी सामूहिक रूप से भजिया उत्सव का आयोजन होता है.
151 किलो गिलकी के भजिए तैयार
संस्था सूर्य मंच के सन्नी पठारे ने बताया, "मालवा अंचल की प्राचीन मान्यता के तहत इस साल नशे के रूप में रावण का दहन किया जाएगा. वहीं 151 किलो गिलकी के भजिए रावण दहन स्थल पर ही तैयार किए जाएंगे. जिन्हें लोगों को मौके पर ही खिलाया जाएगा. जिससे कि वह साल भर बुराइयों से दूर रह सकें."
दशहरे के दिन गिलकी की बंपर मांग
इंदौर के सब्जी व्यापारी मनोज साहू बताते हैं "हिंदू मान्यताओं में दशहरे के दिन गिलकी के पकौड़े खाने की परंपरा है. इसलिए एक दिन पहले से ही ग्राहक बड़ी मात्रा में गिलकी खरीद लेते हैं. आमतौर पर 50 से 60 रुपए किलो बिकने वाली गिलकी दशहरे के पहले 80 रुपये किलो के भाव तक पहुंच गई है. दशहरे के दिन प्रति किलो गिलकी की कीमत हर साल 100 रुपये का आंकड़ा पार कर जाती है."
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स्वास्थ्य कारणों से भी महत्व
गिलकी का सेवन दशहरे पर इसलिए भी अच्छा माना गया है, क्योंकि दुर्गा पूजा और नवमी तक उपवास के दौरान शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है. गिलकी में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जिसे खाने से आहार नली और आंतों को साफ भी करते हैं. वहीं बारिश के बाद दशहरा सर्दियों के आगमन के समय आता है. इस दौरान बलों पर उगी हुई ताजी गिलकी सर्दी के मौसम की पहली हरी सब्जी मानी जाती है. जिसे पकाने और एक दूसरे को खिलाने का चलन आज भी कायम है.