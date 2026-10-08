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संभलकर खाएं घी, नहीं तो हो जाएगा कैंसर, इंदौर में घी के एक दर्जन ब्रांड में लेड

इंदौर: शरीर के लिए पौष्टिक माना जाने वाला घी अब लोगों की जान का दुश्मन बन सकता है. दरअसल, बाजार में कई नामी कंपनियों के नाम से बिकने वाले घी में लेड (सीसा) जैसे जहरीले धातु की मिलावट पाई जा रही है, जिससे मानव शरीर में कैंसर होता है.

खानपान के लिए मशहूर इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने बाजार में बिकने वाले घी के जो सैंपल मिलावट की आशंका से जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब में भेजे थे उनकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. खाद्य विभाग के मुताबिक बाजार में बिकने वाले करीब एक दर्जन ब्रांड के घी में लेड धातु (सीसा) पाया गया है, जिसकी मात्रा घी में 6 से 10 गुना तक है. इस स्थिति से हैरान खाद विभाग ने घी के इन उत्पादों को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हुए जब्त किए गए घी के सैंपल को नष्ट करने का फैसला किया है.

इंदौर में घी के एक दर्जन ब्रांड में पाया गया लेड (ETV Bharat)

घी के नमूने राज्य स्तरीय लैब में फेल

इंदौर के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के मुताबिक "घी में लेड के अलावा ऐसी चर्बी पाई गई है जो मानव के खाने योग्य ही नहीं है. संभवत: उसे केमिकल अथवा अन्य पशओं से प्राप्त कर तैयार किया गया है. ऐसे घी के नमूने राज्य स्तरीय लैब में फेल भी हुए हैं. लिहाजा इंदौर समेत आसपास के इलाकों में घी के इन ब्रांड को विक्रय के लिए भी वर्जित किया गया है. इतना ही नहीं इस तरह के घी के ब्रांड जो कंपनियां मध्य प्रदेश अथवा पड़ोसी राज्यों में बना रही हैं उनके खिलाफ भी अब करवाई की तैयारी की गई है."

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के मुताबिक "इस तरह का घी उत्पाद गुजरात सहित अन्य राज्यों से बिकने के लिए मध्य प्रदेश में आ रहा है जिसके कई नमूनों में लेड की मात्रा तय मानक से करीब 6 से 10 गुना तक अधिक पाई जाने के अलावा कुछ नमूनों में ऐसे फैट की मौजूदगी भी मिली है, जो नॉन-एडिबल यानी मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त हो सकता है.