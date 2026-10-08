संभलकर खाएं घी, नहीं तो हो जाएगा कैंसर, इंदौर में घी के एक दर्जन ब्रांड में लेड
इंदौर में घी के नमूने लैब में फेल, लेड के अलावा ऐसी चर्बी मिली जो मानव के खाने योग्य ही नहीं. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 6:46 PM IST
इंदौर: शरीर के लिए पौष्टिक माना जाने वाला घी अब लोगों की जान का दुश्मन बन सकता है. दरअसल, बाजार में कई नामी कंपनियों के नाम से बिकने वाले घी में लेड (सीसा) जैसे जहरीले धातु की मिलावट पाई जा रही है, जिससे मानव शरीर में कैंसर होता है.
एक दर्जन ब्रांड के घी में लेड पाया गया
खानपान के लिए मशहूर इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने बाजार में बिकने वाले घी के जो सैंपल मिलावट की आशंका से जांच के लिए राज्य स्तरीय लैब में भेजे थे उनकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. खाद्य विभाग के मुताबिक बाजार में बिकने वाले करीब एक दर्जन ब्रांड के घी में लेड धातु (सीसा) पाया गया है, जिसकी मात्रा घी में 6 से 10 गुना तक है. इस स्थिति से हैरान खाद विभाग ने घी के इन उत्पादों को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हुए जब्त किए गए घी के सैंपल को नष्ट करने का फैसला किया है.
घी के नमूने राज्य स्तरीय लैब में फेल
इंदौर के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के मुताबिक "घी में लेड के अलावा ऐसी चर्बी पाई गई है जो मानव के खाने योग्य ही नहीं है. संभवत: उसे केमिकल अथवा अन्य पशओं से प्राप्त कर तैयार किया गया है. ऐसे घी के नमूने राज्य स्तरीय लैब में फेल भी हुए हैं. लिहाजा इंदौर समेत आसपास के इलाकों में घी के इन ब्रांड को विक्रय के लिए भी वर्जित किया गया है. इतना ही नहीं इस तरह के घी के ब्रांड जो कंपनियां मध्य प्रदेश अथवा पड़ोसी राज्यों में बना रही हैं उनके खिलाफ भी अब करवाई की तैयारी की गई है."
खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी के मुताबिक "इस तरह का घी उत्पाद गुजरात सहित अन्य राज्यों से बिकने के लिए मध्य प्रदेश में आ रहा है जिसके कई नमूनों में लेड की मात्रा तय मानक से करीब 6 से 10 गुना तक अधिक पाई जाने के अलावा कुछ नमूनों में ऐसे फैट की मौजूदगी भी मिली है, जो नॉन-एडिबल यानी मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त हो सकता है.
ये भी पढ़ें:
- इंदौर में 1.50 करोड़ का घी जब्त, नामी ब्रांड के घी के सैंपल मिले अमानक
- त्योहारी पकवान में मिला जहर करेगा बीमार, यूपी राजस्थान तक फैला मध्य प्रदेश का मिलावटी सिंडिकेट
इन रिपोर्ट के आधार पर संबंधित घी के नमूनों को असुरक्षित घोषित किया गया है. विभाग ने ऐसे उत्पादों के विनिष्टीकरण और रिकॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग के मुताबिक जांच के दायरे में करीब 10 से 12 ऐसे ब्रांड सामने आए हैं, जो आम बाजार में कम कीमत पर बिकते हैं और जिनकी बिक्री अब शहरी क्षेत्रों से धीरे-धीरे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने की सूचना है."
कैंसर के लिए सबसे जिम्मेदार धातु लेड
दरअसल, शरीर में लेड का स्तर अधिक होने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है जिसके कारण पेट और आहार नली के अलावा फेफड़े किडनी और यूरिन ब्लैडर मुख्य रूप से कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं. इसके अलावा लेड की मात्रा शरीर में अधिक होने से बोन मैरो कैंसर भी हो सकता है. आमतौर पर यह धातु शरीर में दूषित पानी, बैट्री रीसाइकलिंग, पुराने बर्तन या औद्योगिक प्रदूषण के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है.
बाइट- मनीष स्वामी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी