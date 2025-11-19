वर्ल्ड टॉयलेट डे: इंदौर में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में हुआ गेट-टूगेदर, सफाई इतनी की जमकर हुई पोहा पार्टी
वर्ल्ड टॉयलेट डे पर इंदौर में आयोजित किया गया गेट टूगेदर. शहर में नए शौचालय का उद्घाटन, टॉयलेट को क्लीन रखने के लिए पूरी तैयारी.
Published : November 19, 2025 at 2:36 PM IST
इंदौर: पिछले 8 साल से स्वच्छता में नंबर 1 पर बने रहने वाले इंदौर में अब टॉयलेट की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. आज वर्ल्ड टॉयलेट डे पर इंदौर में गेट-टूगेदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह आयोजन बच्चों के साथ जनजागरूकता के लिए किया गया. इस अवसर पर इंदौर नगर निगम द्वारा नए शौचालय का उद्घाटन किया गया. इंदौर महापौर के अनुसार संभवत: देश में ये पहला अवसर है जब टॉयलेट परिसर में गेट-टूगेदर कार्यक्रम हो रहा है.
पिछले साल 1 लाख सेल्फी से बना था नेशनल रिकॉर्ड
इंदौर स्वच्छता के मामले में लगातार इनोवेशन के लिए चर्चित रहा है. पिछले साल टॉयलेट में एक लाख सेल्फी से साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाया था. इस वर्ष शहर के नेहरू पार्क, महाराणा प्रताप नगर, चोइथराम सब्जी मंडी और एफ सेक्टर में अलग-अलग थीम पर गेट-टूगेदर कार्यक्रम आयोजित किया गया. कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, तो कहीं स्वच्छता सभा आयोजित हुई. नेहरू पार्क में रैंप वॉक पेंटिंग हुई. वहीं, चोइथराम मंडी में चाय और पोहा पार्टी का आयोजन किया गया. एफ सेक्टर में हॉट और कैरम प्रतियोगिता आयोजित हुई.
स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर को दी गई थी कार्यक्रम की जिम्मेदारी
शहर के 31 वार्डों में स्थानीय पार्षदों के अलावा संबंधित टॉयलेट के प्रभारी अधिकारियों ने अलग-अलग रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए. अपनी तरह के इस अनूठे आयोजन के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम कमिश्नर ने शहर के स्वच्छता एम्बेसडर चुने गए प्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी.
इसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन के अलावा छात्र, मंडी के वेंडर और इसके अलावा स्कूली बच्चे और गरीब बस्तियों के लोगों ने हिस्सा लिया. संबंधित इलाकों के पार्षद एवं जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए. चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था थी.
फीडबैक के लिए जिओ ट्रैकिंग से लैस है टॉयलेट
इंदौर शहर में फिलहाल 85 वार्डों में 400 से ज्यादा टॉयलेट हैं और 120 कम्युनिटी टॉयलेट है. नगर निगम द्वारा इन टॉयलेट में आधुनिक सुविधाओं के साथ हाइजीन रखने की भी पूरी व्यवस्था की गई है. फीडबैक के लिए जिओ ट्रैकिंग व्यवस्था है. इसकी मॉनिटरिंग की भी ऑनलाइन व्यवस्था है.
शहर के हर टॉयलेट में केयरटेकर की भी व्यवस्था है. यही वजह है कि शहर की स्वच्छता रैंकिंग में भी शहर के टॉयलेट के फीडबैक का बड़ा योगदान रहा है. इंदौर नगर निगम ने टॉयलेट को हाइजीन के हिसाब से अपग्रेड किया है, जिससे शहर की स्वच्छता में टॉयलेट का उपयोग निर्धारित हो सके.
इंदौर को रेड स्पॉट फ्री शहर बनाने की तैयारी
इंदौर येलो स्पॉट फ्री शहर है. अब इसे रेड स्पॉट फ्री बनाने की तैयारी है. जिसके तहत अब पान और गुटखा खाने वालों पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए स्पिट फ्री जोन बनाए जाएंगे. वहीं थूकने के लिए एक विशेष प्रकार का कप उपलब्ध होगा, जिससे शहर को गंदगी से बचाया जा सकेगा. महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार जल्द ही इस मुहिम को शुरू किया जाएगा.