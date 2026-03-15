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युद्ध के साइड इफेक्ट, जंजीरों के पहरे में गैस सिलेंडर, सक्रिय हुए सिलेंडर चोर

इंदौर में गैस सिलेंडर की चोरी, जबरन घर में घुस अज्ञात व्यक्ति ले भागा एलपीजी गैस से भरा सिलेंडर.

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गैस सिलेंडर को चोरों से बचाने जंजीरों से बांध रहे हैं लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 2:28 PM IST

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रिपोर्ट: सिद्धार्थ माछीवाल

इंदौर: देशभर में एलपीजी गैस के संकट के चलते अब गैस सिलेंडर को चोरों से बचना भी मुश्किल हो रहा है. इंदौर में अचानक सिलेंडर चोरी की घटनाएं बढ़ने के बाद अब गैस सिलेंडर को जंजीरों से बांधकर रखना पड़ रहा है. बीते दिन घर में जबरन घुस कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा गैस सिलेंडर लेकर फरार हो जाने की सूचना सामने आई है.

एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर फरार हुआ अज्ञात

इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के वेलवेट गार्डन में चौकीदारी का काम करने वाली मंजू बाई से एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके पति के बारे में पूछताछ की. वह व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर आया था. व्यक्ति को संदिग्ध मानकर जब मंजू ने कोई जानकारी नहीं दी, तो वह व्यक्ति जबरदस्ती धक्का देकर घर में घुस गया. जिसके बाद किचन में रखे एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर को लेकर फरार हो गया.

इंदौर में गैस सिलेंडर की चोरी (ETV Bharat)

चेन और ताला से गैस सिलेंडर की सुरक्षा

इस घटना पर मंजू ने अभी पुलिस को शिकायत नहीं की है. मंजू बाई ने बताया कि "अब हम पड़ोसी से दूसरा गैस सिलेंडर लाएं हैं, जिससे खाना बना रहे हैं. उसे चोरों से बचाने के लिए जंजीर बांध रखी है और उसमें ताला लगा रखा है." वहीं, इस घटना की जानकारी पड़ोसी मायाबाई को पता चली, तो उन्होंने भी अपने घर के गैस सिलेंडर को मजबूत चेन और ताले से सुरक्षित किया है.

चौकीदारी का काम करते हैं मंजू के पति

गैस सिलेंडर पाने के लिए केंद्रों पर लोगों की लंबी लाइन लग रही है. शायद गैस सिलेंडर की कमी के कारण इस तरह के घटना हो रही हैं. इस तरह की घटना से बचने के लिए कई लोग अब अपने गैस सिलेंडर को जंजीरों से बांध कर रख रहे हैं. चोरी का शिकार हुए दंपति मूल रूप से खरगोन के रहने वाले हैं, लेकिन रोजगार की तलाश में वे खजराना पहुंचे हैं. यहां वो वेलवेट गार्डन में चौकीदारी का काम करते हैं और वहीं मौजूद सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं.

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