इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री, बिल्डर को वीडियो कॉल से धमकी, 15 करोड़ की डिमांड
इंदौर में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने बिल्डर को धमकाया. खुद को बताया हैरी बॉक्सर. जान से मारने की धमकी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 7:27 PM IST
इंदौर : मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जाल बिछाने की तैयारी में है. शहर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बिल्डर को धमकी मिली है. बिल्डर को वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल के माध्यम से 15 करोड रुपए की डिमांड की गई. बिल्डर ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है. बिल्डर ने पुलिस को वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल सबूत के तौर पर दिए.
वीडियो कॉल करने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया
इंदौर के बिल्डर को रात में अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया. वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया. उसने ये भी बताया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है. वीडियो कॉल पर उसने धमकाते हुए कहा "यदि तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो 15 करोड रुपए का इंतजाम करो. अगर ये रकम नहीं देते हो तो जान से खत्म कर दिए जाओगे." बिल्डर को दो बार धमकाया गया. लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर बिल्डर दहशत में आ गया.
बिल्डर को पुलिस सुरक्षा मिली
अपने मित्रों की सलाह पर बिल्डर ने तुकोगंज पुलिस थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने धमकी देने वाले हैरी बॉक्सर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हैरी बॉक्सर ने कुछ दिन पहले ही इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले हॉस्पिटल संचालक को भी धमकी दी थी. पुलिस ने बिल्डर को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "बिल्डर को धमकी दी गई है. मामले की जांच की जा रही है."
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क्राइम ब्रांच व सायबर पुलिस जांच में जुटी
पुलिस जांच कर रही है कि आकिरकार ये फोन कहां से आया. धमकी देने वाला क्या वाकई बिश्नोई गैंग से जुड़ा है या फिर उसका नाम लेकर दहशत फैलाकर व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है. पुलिस ने क्राइम ब्रांच के अलावा सायबर पुलिस को भी सक्रिय कर दिया है. वहीं, इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दूसरी बार धमकी दिए जाने के मामले ने शहर के बड़े व्यापारियों को चिंता में डाल दिया है.