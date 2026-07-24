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लाशों के नाम पर वसूली का आरोप, पुरानी लकड़ियों से अंतिम संस्कार, दान के पैसों से छलक रहे जाम

इंदौर में लावारिस लाशों के साथ भी अंतिम संस्कार का छल, चंदे की राशि से मटन-शराब पार्टी करने के आरोप. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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अंतिम संस्कार में घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:22 AM IST

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इंदौर: लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना भले सबसे बड़ा पुण्य माना जाता हो. लेकिन संस्कार के शहर इंदौर में अब लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के नाम पर कथित समाजसेवी संस्थाओं और उनके संचालकों पर आरोप है कि अंतिम संस्कार के लिए एकत्र राशि से दारू मटन पार्टी की मौज की जा रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि नशाखोरी और मौज मस्ती वाली समाज सेवा कहीं और नहीं बल्कि संस्था के कार्यालय में खुलेआम चल रही है. शहर के एमवाय अस्पताल परिसर से संचालित एक संस्था और एकता सेवा समिति के खिलाफ ऐसा ही मामला सामने आया है.

लाशों के नाम कमाई करने के आरोप
इस संस्था से जुड़े समाजसेवी नरेंद्र वर्मा ने पूरे मामले की शिकायत प्रमाण के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा को की तो यह मामला सामने आया. इस मामले में पता चला है कि दोनों संस्था से जुड़े कथित समाज सेवी जयु जोशी, करीम पठान, फिरोज पठान और सुरेश मोरे ने लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के काम को ही अपनी कमाई का जरिया बना रखा है. इस काम को अंजाम देने के लिए इन कथित समाज सेवियों के पास पुरानी डिस्पोज लाश के फोटो होते हैं जिन्हें वह अपने द्वारा बनाए गए उन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं. जिसमें शहर के तमाम उद्योगपति समाज सेवी और अलग-अलग बाजारों के प्रतिनिधि जुड़े होते हैं.

समाजसेवी संस्थाओं पर चंदे की राशि से पार्टी करने के आरोप (ETV Bharat)

पुरानी लकड़ियों से हो रहा अंतिम संस्कार
इस दौरान सभी से अपील की जाती है कि संबंधित लावारिस लाश का अंतिम संस्कार करना है. जिसके लिए लोग स्वेच्छा से दान दे सकते हैं. दान प्राप्त करने के लिए बाकायदा इन्होंने अपने फोन नंबर अथवा कर कोड ग्रुप में शेयर किए होते हैं. एक अंतिम संस्कार के लिए 3500 रुपए से लेकर 5000 तक की मांग की जाती है. इसके बाद यह राशि प्राप्त होते ही यह लाश लेकर उन मुक्ति धाम में पहुंचते हैं जहां अंतिम संस्कार की शासकीय दर मात्र ₹1100 होती है या फिर नगर निगम की ओर से निशुल्क अंतिम संस्कार की व्यवस्था है.

शराब और मटन पार्टी करने का वीडियो जारी
यहां पहले से ही इनके पास ऐसी लकड़ियों की व्यवस्था रहती है जो पूर्व में जलाई गई चिता से बची हुई होती हैं. इसके बाद जैसे तैसे संबंधित लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और दान से प्राप्त राशि इन समाज सेवियों की जेब में पहुंच जाती है. हाल ही में इन संस्थाओं के प्रमुख जयु जोशी का शराब पीने और मटन खाने का वीडियो सर्कुलेट हुआ तो यह मामला सामने आया.

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पुरानी लकड़ियों से अंतिम संस्कार का आरोप (ETV Bharat)

संस्था के सदस्य ने कलेक्टर से की शिकायत
शिकायतकर्ता नरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा, ''जो कार्यालय इंदौर जिला प्रशासन में समाज सेवा की गतिविधियों के लिए दिया उसमें शराब खोरी, जुआ खोरी और पत्ते खेलने का काम होता है, इसीलिए उनके एक सहयोगी ने दारू पीते हुए इनका एक वीडियो बनाकर शेयर कर दिया था. इतना ही नहीं एक लावारिस लाश के अंतिम संस्कार के लिए इन लोगों ने एक व्यक्ति से 10 से 11000 रुपए ले लिए. उसी दानदाता ने मुक्तिधाम के कर्मचारियों को भी ₹1100 दे दिए जो राशि इन्होंने मांगना शुरू कर दी. इसके बाद इन लोगों का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ जिसकी शिकायत मेरे द्वारा इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और जनसुनवाई में की गई है.''

उन्होंने कहा, ''संस्था में दान राशि का हिसाब रखने के लिए ना तो कोई ऑडिट होना बताया गया है ना ही संस्था का कोई विधिवत और वास्तविक रजिस्ट्रेशन है. लेकिन फिर भी इंदौर जिला प्रशासन को धोखे में रखकर ऑफिस हथियाया गया है. जिसमें भी अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं.''

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शराब और मटन पार्टी करने का वीडियो जारी (ETV Bharat)

आरोपों को बताया निराधार, वीडियो के साथ की एडिटिंग
इधर हाल ही में यह मामला जब जिला प्रशासन के संज्ञान में आया तो कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी आरोपों को लेकर जांच करने के आदेश दिए हैं. वहीं संबंधित संस्था के फिरोज पठान और करीम पठान का कहना है कि, ''जो वीडियो प्रचारित किया जा रहा है वह एडिटिंग से तैयार हुआ है.'' उन्होंने जली हुई लड़कियों से अंतिम संस्कार के सवाल पर कहा कि, ''कई बार लकड़ी भीग जाती है इसलिए पहले से जली हुई चिता की लकड़ी का उपयोग करना होता है.'' हालांकि कार्यालय में शराब पीने जैसे आरोपों पर संस्था के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है.

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
इधर यह भी बताया गया है कि संस्था के यह पदाधिकारी नगर निगम से भी अंतिम संस्कार की सामग्री के अलावा हर महीने ₹12000 सेवा राशि के रूप में लेते हैं जिस की लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जा सके. इस मामले पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि, हमारे संज्ञान में यह मामला आया है. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी.''

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