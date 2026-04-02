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भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 129 करोड़ का फ्रॉड, इंदौर के 7 कारोबारी रडार पर

इंदौर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के कार्ड को हैक करने का मामला, लगभग 6 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल फ्री में भरवाया, 7 कारोबारियों पर केस.

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इंदौर में पेट्रोल-डीजल की धोखाधड़ी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 9:18 AM IST

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Updated : April 2, 2026 at 5:22 PM IST

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इंदौर: शिप्रा पुलिस ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शिकायत पर इंदौर के सात कारोबारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है. आरोप है कि, कारोबारियों ने फर्जी तरीके से पेट्रोल और डीजल ले लिया और उसका भुगतान नहीं किया. जब जांच हुई तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. उसी के बाद मंगलवार-बुधवार की रात को इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है. बताया जा रहा है कि देश भर में 1093 लोगों ने 129 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है.

BPCL के कार्ड को हैक कर धोखाधड़ी
मामला इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र का है. शिप्रा थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिपो बना हुआ है. इस डिपो से पेट्रोल और डीजल लेने के लिए कंपनी के द्वारा संबंधित वेंडर को अलग-अलग तरह के कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं. लेकिन इंदौर के सात कारोबारियों ने उस कार्ड को हैक कर करोड़ों रुपए का डीजल और पेट्रोल ले लिया. कंपनी ने जब जांच पड़ताल करवाई गई तो मामले का खुलासा हुआ. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विक्रांत हाटे ने मामले की शिकायत शिप्रा पुलिस से की.

7 कारोबारियों के खिलाफ FIR दर्ज (ETV Bharat)

5 करोड़ 72 लाख का का पेट्रोल डीजल लिया, पैसा नहीं चुकाया
विक्रांत हाटे ने शिप्रा पुलिस को जानकारी दी कि, ''पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए कंपनी रिचार्ज कार्ड देती है कार्ड में पैसा डालने पर पेट्रोल डीजल मिलता है. 2023 में साइट हैक कर तकरीबन 5 करोड़ 72 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल ले लिया और पैसा नहीं चुकाया. ऑडिट करवाया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ.'' जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने विशाल सिंह, शशि सिंह, दलबीर सिंह, बलविंदर सिंह, वाहिद खान, नरेंद्र वासु और बलवीर सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.

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इंदौर में 7 कारोबारियों पर केस (ETV Bharat)

7 कारोबारियों के खिलाफ FIR दर्ज
शिप्रा चौकी प्रभारी सत्यजीत तोमर ने बताया कि, 'भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से शिकायत मिली थी. इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. प्रारंभिक तौर धोखाधड़ी का मामला 5 करोड़ 72 लाख रुपए से संबंधित है.'' अब देखना होगा कि मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी के भी कुछ कर्मचारी इस पूरे मामले में आरोपियों से मिले होंगे.

देशभर में हुई ठगी का आंकड़ा देख चौंकी पुलिस
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के मामले में जब पुलिस ने जांच पड़ताल की करोड़ों का घोटाला सामने आया. देश भर में 1093 लोगों ने 129 करोड़ 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है. डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि, यह ठगी कंपनी के कमर्चारियों के द्वारा ही पकड़ी गई है. बीते तीन साल से यह धोखाधड़ी की वारदात चल रही थी. इंदौर में सात लोगों ने 5 करोड़ 72 लाख रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. आरोपियों को पहले कंपनी ने नोटिस जारी कर भुगतान करने की बात कही थी. लेकिन जब इन लोगों ने ठगी के रुपए जमा नहीं किए तो संबंधित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया है.''

Last Updated : April 2, 2026 at 5:22 PM IST

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