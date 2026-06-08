इंस्टाग्राम के चक्कर में दोस्त बना कातिल, शराब पार्टी में उतारा मौते के घाट
इंदौर में शराब पार्टी के दौरान इंस्टाग्राम चलाने को लेकर युवक की हत्या, घटनास्थल पर मिली एक चप्पल ने पूरे मामले का किया खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 8:23 PM IST
इंदौर: बाणगंगा थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने अपने ही दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घर आकर सो गया और सुबह पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना दी. पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया.
इंस्टाग्राम चलाने को लेकर दोस्त की हत्या
पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है. बाणगंगा थाना क्षेत्र के शीतल नगर निवासी रोहित और देवेंद्र बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ में पीओपी लगाने का काम करते थे. इसके अलावा दोनों एक ही मोबाइल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम भी चलाते थे. 4 जून की रात एक निर्माणधीन मकान में शराब पार्टी कर रहे थे, इस दौरान इंस्टाग्राम चलाने को लेकर रोहित और देवेंद्र के बीच विवाद हुआ, इस पर रोहित ने देवेंद्र को मोबाइल पर इंस्टाग्राम आईडी नहीं चलने की बात कही. इससे नाराज होकर देवेंद्र ने अपने ही दोस्त रोहित का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया.
एक चप्पल से पूरे मामले का खुलासा
घटना के बाद आरोपी देवेंद्र ने रोहित के परिजनों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जिसके बाद मामले की जांच में जुट गई. इस दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां से पुलिस को एक चप्पल मिली, जब उस चप्पल के बारे में पुलिस द्वारा जानकारी निकाली गई, तो वह आरोपी देवेंद्र की निकली. जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने घटनाक्रम का खुलासा किया.
शराब पार्टी के दौरान विवाद
आरोपी देवेंद्र ने पुलिस पूछताछ में बताया कि दोनों एक ही मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम चलाते थे. पार्टी वाले दिन रोहित इंस्टाग्राम चला रहा था, देवेंद्र को चलाने से मना किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीद विवाद हुआ और उसके बाद उसने इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दे दिया.
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एडिशनल डीसीपी प्रियंका डुडवे ने बताया, "बीती 4 मई की रात आपसी विवाद में देवेंद्र नामक युवक ने अपने ही दोस्त रोहित की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. घटनास्थल से बरामद चप्पल से आरोपी की पहचान हुई है. देवेंद्र को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."