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ब्यूटी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी के नाम पर आपके साथ न हो जाए धोखा, इंदौर में 1.20 करोड़ का फ्रॉड

ब्यूटी प्रोडक्ट और वैलनेस सेंटर के नाम पर इंदौर की महिला से 1 करोड़ 20 लाख की ठगी, इंदौर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

Indore franchise fraud
इंदौर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर फ्रेंचाइजी फ्रॉड (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : June 7, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
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इंदौर : मध्य प्रदेश में इन दिनों कंपनियों की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला इंदौर का है, जहां व्यापारियों को ब्यूटी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है. कथित तौर पर दिल्ली की दो कंपनी के डायरेक्टर को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. पिछले दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच को इंदौर के रहने वाले फरियादी ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की थी. इसी के बाद क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

फ्रेंचाइजी के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी

इंदौर के व्यापारियों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, '' पिछले दिनों इंदौर की रहने वाली रितु मेहता द्वारा शिकायत दर्ज करवाते हुए , बताया गया कि फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित विज्ञापन देखा था. इसके बाद उन्होंने संबंधित विज्ञापन में जो नंबर था, उस पर संपर्क किया तो दिल्ली की डॉक्टर हरोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर से बातचीत हुई. उन लोगों ने इंदौर में ब्यूटी प्रोडक्ट और वैलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी देने की बात कही और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लिए.''

जानकारी देते क्राइम ब्रांच के डीसीपी (Etv Bharat)

क्राइम ब्रांच ने दो को किया गिरफ्तार

फरियादी ने आगे बताया कि 1 करोड़ 20 लाख रु लेने के बाद काफी दिनों तक संबंधित डायरेक्टर बनकर वह लोग फरियादी को जल्द ही फ्रेंचाइजी देने की बात करते रहे. लेकिन काफी दिनों तक जब उन्हें फ्रेंचाइजी नहीं मिली तो उन्होंने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की. इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिल्ली की कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया और एक टीम जांच पड़ताल के लिए दिल्ली भेजी है. टीम द्वारा इस पूरे मामले में देबू लाल बनर्जी और राहुल सांवले को गिरफ्तार किया है.

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फ्रेंचाईजी के नाम पर फ्रॉड करने वाले गिरफ्तार (Etv Bharat)

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डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक, '' पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों की निशानी पर कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं. वहीं, आरोपियों ने इंदौर के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी की वारदातों का अंजाम दिया है, इसकी भी जांच हो रही हैं.''

Last Updated : June 7, 2026 at 9:33 AM IST

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