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ब्यूटी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी के नाम पर आपके साथ न हो जाए धोखा, इंदौर में 1.20 करोड़ का फ्रॉड

इंदौर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के नाम पर फ्रेंचाइजी फ्रॉड ( Getty Images )

इंदौर : मध्य प्रदेश में इन दिनों कंपनियों की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला इंदौर का है, जहां व्यापारियों को ब्यूटी प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है. कथित तौर पर दिल्ली की दो कंपनी के डायरेक्टर को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. पिछले दिनों इंदौर क्राइम ब्रांच को इंदौर के रहने वाले फरियादी ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत की थी. इसी के बाद क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. फ्रेंचाइजी के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी इंदौर के व्यापारियों को फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है. डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया, '' पिछले दिनों इंदौर की रहने वाली रितु मेहता द्वारा शिकायत दर्ज करवाते हुए , बताया गया कि फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से एक ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित विज्ञापन देखा था. इसके बाद उन्होंने संबंधित विज्ञापन में जो नंबर था, उस पर संपर्क किया तो दिल्ली की डॉक्टर हरोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर से बातचीत हुई. उन लोगों ने इंदौर में ब्यूटी प्रोडक्ट और वैलनेस सेंटर की फ्रेंचाइजी देने की बात कही और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले लिए.''