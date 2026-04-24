ETV Bharat / state

वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनेगा ईको पार्क, पारंपरिक मालवी भोजन के साथ जंगल सफारी का आनंद लेंगे सैलानी

प्रदेश के जंगलों में सैलानियों की आवाजाही के साथ जंगलों की रक्षा के लिए राजस्व की प्राप्ति हो सके इसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ईको पार्क विकसित किया जा रहे हैं. इन ईको पार्क में तरह-तरह की मनोरंजक गतिविधियां और सैलानियों के लिए उपयुक्त स्टॉल भी लगाई जा सकेंगे. इससे वन विभाग को आय प्राप्त होगी.

इंदौर: प्रदेश में अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी. वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ईको पार्क विकसित करने का फैसला किया है, जिनका संचालन ग्राम रक्षा समिति करेंगी. यहां आने वाले सैलानियों के लिए पार्क में ही मनोरंजन की गतिविधियां और तरह-तरह के व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे. इससे होने वाली आय से जंगलों का विस्तार किया जाएगा.

राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनेगा ईको पार्क (ETV Bharat)

ग्राम रक्षा समितियों के माध्यम से होगा संचालन

इंदौर जिले के उमरीखेड़ा वन क्षेत्र में बने ईको पार्क की सफलता के बाद अब वन विभाग जल्द ही राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एक ईको पार्क डेवलप करने जा रहा है. जिसका संचालन लोकल ग्राम रक्षा समितियों के माध्यम से किया जाएगा. जिसकी तैयारियां विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है.

वन क्षेत्र से प्राप्त होगा राजस्व

इन ईको पार्क का संचालन जंगलों में पहले से गठित ग्राम रक्षा समितियां के माध्यम से हो सकेगा. ईको पार्क को वन विभाग द्वारा विकसित किए जाने के बाद उन्हें ऑपरेट करने का कामकाज समितियां को दिया जाएगा. जिससे कि समिति संबंधित वन क्षेत्र से ही अपने लिए राजस्व की प्राप्ति कर सके.

'स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करेगा वन विभाग'

इस संबंध में डीएफओ लाल सुधाकर सिंह ने बताया, "शहर के पर्यावरण प्रेमियो को खंडवा रोड स्थित उमरी खेड़ा की तर्ज पर ही राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ेगा. जिससे प्राकृतिक वातावरण और पक्षियों की चहचाहट के बीच यहां आने वाले सैलानी पारंपरिक मालवी भोजन के साथ वन क्षेत्र का आनंद के सकेंगे." उन्होंने बताया कि "ईको पार्क में वन विभाग द्वारा स्वादिष्ट मालवी भोजन की व्यवस्था भी वन विभाग द्वारा की जाएगी. जिसके फल स्वरुप रालामंडल आने वाले सैलानी ईको पार्क का लुफ्त उठा सकेंगे."