बेटे ने बनाया था शिकारी पिता का वीडियो, तेंदुए के हत्यारे की ऐसे हुई गिरफ्तारी

जंगली जानवरों के शिकार मामले में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, इंदौर से शिकारी को किया गिरफ्तार, नाबालिग बेटे के वीडियो ने किया खुलासा.

INDORE LEOPARD hunter ARREST
तेंदुए का शिकारी गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 12:45 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश में जादू टोने और दवाइयां बनाने के नाम पर चोरी छुपे तेंदुओं का शिकार किया जा रहा है. हाल ही में इंदौर के डबल चौकी फॉरेस्ट रेंज में फंदा लगाकर मारे गए तेंदुए के भी पंजे और दांत बेचने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही वन विभाग ने शिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. 29 नवंबर को डबल चौकी के गढ़ी फॉरेस्ट रेंज में 3 साल का एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया था. इसके आगे के दोनों पंजे काटे गए थे और दांतों को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था.

बच्चे के मोबाइल में रिकॉर्ड हुए शिकार के वीडियो
तेंदुए के इस तरह हुए शिकार के बाद वन विभाग ने इस मामले में एक टीम गठित कर आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया था. विभाग के अधिकारियों ने अपने गुप्त सूत्रों और घटनास्थल के आसपास के गांव में सघन पूछताछ एवं पड़ताल की तो पता चला कि गांव के बच्चे के मोबाइल में तेंदुए के वीडियो हैं. इसके बाद वन विभाग के अधिकारी बच्चे के पास पहुंचे और वीडियो दिखाने के लिए उसे मनाया. वीडियो देखने पर पता चला वीडियो घटना के बाद के ही हैं. तब तक तेंदुए के पंजे और दांत नहीं तोड़े गए थे.

इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के पिता दिनेश पिता हरि सिंह से पूछताछ की तो वह घबरा गया. इसके बाद उसकी कॉल डिटेल की पड़ताल भी अधिकारियों द्वारा की गई. हालांकि बाद में लगातार पूछताछ के बाद दिनेश द्वारा स्वीकार किया गया कि उसी ने जंगली सूअर का शिकार करने के लिए क्लच वायर का पंजा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया था और उसकी मौत हो गई थी.

लालच में कुल्हाड़ी से काटे तेंदुए के पंजे और दांत
शिकारी दिनेश ने बताया कि, ''उसने तेंदुआ के दांत और पंजे महंगे दामों पर बिकने के बारे में सुना था, इसलिए 29 नवंबर को तेंदुए के फंदे में फंसकर मर जाने के बाद पंजे कुल्हाड़ी से काट लए थे और दांत भी तोड़ने का प्रयास किया जो आधा ही टूट पाया. हालांकि शिकारी पिता के इस कृत्य के पहले ही उसके बच्चे ने तेंदुआ के वीडियो बना लिए थे और यही वीडियो उसके घर और आसपास के लोगों द्वारा देखे जाने के कारण उसके पिता की गिरफ्तारी की वजह बन गए.

पहले भी जंगली जानवरों को शिकार बना चुका है आरोपी
डीएफओ प्रदीप मिश्रा के मुताबिक, ''शिकारी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की जा रही है, जिसे शिकार में प्रयोग किए गए हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है.'' डीएफओ मिश्रा ने बताया, ''आरोपी वन्यजीवों को मारने का आदी है और पहले भी जंगली सूअर व चिड़ियों को मारने की बात सामने आई है. हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस कृत्य में कोई बड़ा गिरोह शामिल है या यह काम अकेले दिनेश ने किया.''

अधिकारियों ने यह भी बताया कि, ''नाखून और दांत निकालकर पैसे कमाने के मकसद से यह कृत्य किया गया, क्योंकि अवैध वन्यजीव तस्करी में इनकी बड़ी मांग रहती है. टीम अब उन गायब अंगों की तलाश कर रही है, जिन्हें आरोपी ने कहीं छिपाया या बेचने का प्रयास किया हो. तेंदुए के दांत को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिससे वन विभाग को शक है कि तेंदुए के शरीर के हिस्सों को अवैध बाजार में बेचने की योजना बनाई गई थी.

काले जादू का शिकार मध्य प्रदेश के तेंदुए
मध्य प्रदेश लेपर्ड स्टेट है, जहां बड़ी संख्या में तेंदूए पाए जाते हैं. चूंकि तेंदुओं के नाखुन को टाइगर का बताकर ऊंची कीमत में बेचा जाता है, इसलिए लगातार तेंदुओं का शिकार हो रहा है. मध्य प्रदेश में पिछले साल ही 82 तेंदुए मारे गए जबकि 2023 में मारे जाने वाले तेंदुओं की संख्या 60 थी. लिहाजा इनके शिकार की दर हर साल 35 फीसदी की दर से बढ़ रही हैं.

हालांकि एसटीएफ वाइल्ड लाइफ ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर रखा है. लेकिन जंगलों के पास रहने वाले रहवासी रात में फंदा लगते हैं और अल सुबह निकाल भी लेते हैं. इसलिए भी आरोपियों की घर पकड़ मुश्किल से हो रही है. वन विभाग के अधिकारी भी स्वीकार रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अभी भी वन्य प्राणियों का शिकार जारी है.

संपादक की पसंद

