बेटे ने बनाया था शिकारी पिता का वीडियो, तेंदुए के हत्यारे की ऐसे हुई गिरफ्तारी

इंदौर: मध्य प्रदेश में जादू टोने और दवाइयां बनाने के नाम पर चोरी छुपे तेंदुओं का शिकार किया जा रहा है. हाल ही में इंदौर के डबल चौकी फॉरेस्ट रेंज में फंदा लगाकर मारे गए तेंदुए के भी पंजे और दांत बेचने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही वन विभाग ने शिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. 29 नवंबर को डबल चौकी के गढ़ी फॉरेस्ट रेंज में 3 साल का एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया था. इसके आगे के दोनों पंजे काटे गए थे और दांतों को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था.

बच्चे के मोबाइल में रिकॉर्ड हुए शिकार के वीडियो

तेंदुए के इस तरह हुए शिकार के बाद वन विभाग ने इस मामले में एक टीम गठित कर आरोपी को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया था. विभाग के अधिकारियों ने अपने गुप्त सूत्रों और घटनास्थल के आसपास के गांव में सघन पूछताछ एवं पड़ताल की तो पता चला कि गांव के बच्चे के मोबाइल में तेंदुए के वीडियो हैं. इसके बाद वन विभाग के अधिकारी बच्चे के पास पहुंचे और वीडियो दिखाने के लिए उसे मनाया. वीडियो देखने पर पता चला वीडियो घटना के बाद के ही हैं. तब तक तेंदुए के पंजे और दांत नहीं तोड़े गए थे.

इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने बच्चों के पिता दिनेश पिता हरि सिंह से पूछताछ की तो वह घबरा गया. इसके बाद उसकी कॉल डिटेल की पड़ताल भी अधिकारियों द्वारा की गई. हालांकि बाद में लगातार पूछताछ के बाद दिनेश द्वारा स्वीकार किया गया कि उसी ने जंगली सूअर का शिकार करने के लिए क्लच वायर का पंजा लगाया था, जिसमें तेंदुआ फंस गया था और उसकी मौत हो गई थी.

लालच में कुल्हाड़ी से काटे तेंदुए के पंजे और दांत

शिकारी दिनेश ने बताया कि, ''उसने तेंदुआ के दांत और पंजे महंगे दामों पर बिकने के बारे में सुना था, इसलिए 29 नवंबर को तेंदुए के फंदे में फंसकर मर जाने के बाद पंजे कुल्हाड़ी से काट लए थे और दांत भी तोड़ने का प्रयास किया जो आधा ही टूट पाया. हालांकि शिकारी पिता के इस कृत्य के पहले ही उसके बच्चे ने तेंदुआ के वीडियो बना लिए थे और यही वीडियो उसके घर और आसपास के लोगों द्वारा देखे जाने के कारण उसके पिता की गिरफ्तारी की वजह बन गए.