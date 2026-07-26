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इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, गुजरात से लाई गई 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने गुजरात के सूरत से लाई गई वास्तु ब्रांड की लगभग 640 लीटर संदिग्ध अमानक घी की खेप जब्त की.

Food department raid indore
इंदौर में 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
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इंदौर: खानपान के शहर इदौर में नकली दूध मावा के बाद अब घी की भी बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से एंट्री हो रही है. जिला प्रशासन की कार्रवाई में साढ़े छह क्विंटल संदिग्ध घी बरामद किया गया है. इंदौर में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जारी अभियान चलते शहर में लॉजिस्टिक केंद्र कहे जाने वाले लसूड़िया मोरी, देवास नाका स्थित SDA कंपाउंड में खाद्य विभाग की टीम ने कृष इंटरप्राइजेज पहुंचकर निरीक्षण की कार्रवाई की.

निरीक्षण के दौरान मौके पर प्रोपराइटर कृष्ण गोपाल अरोरा उपस्थित पाए गए. जांच के दौरान परिसर के गोदाम में गुजरात राज्य के पिपोदरा, मंगरोल (सूरत) स्थित श्री राधे डेरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित "वास्तु" (Vastu) ब्रांड के विभिन्न पैक आकार (100 मिली, 500 मिली, 1 लीटर, 5 लीटर एवं 15 किलोग्राम) के घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया.

खाद्य कारोबारियों को दिए गए निर्देश

खाद्य सुरक्षा दल ने दूसरे राज्य से इंदौर में विक्रय हेतु लाए गए घी की गुणवत्ता की विशेष जांच करते हुए विभिन्न पैकिंग से घी के कुल 10 नमूने लिए गए. इस दौरान लगभग 640 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये है. खाद्य विभाग के अधिकारियों ने घी को जब्त करके जांच के लिए सैंपल लैब भेजा है. खाद्य अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया "जांच प्रतिवेदन में यदि घी अमानक पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

'येवले चाय' आउटलेट पर एक्सपायर्ड प्रीमिक्स जब्त

RBIS निरीक्षण के अंतर्गत द मैजिक टी (येवले चाय), पुखराज कॉम्प्लेक्स, नवलखा मेन रोड का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान आउटलेट पर "येवले विदाउट शुगर प्रीमिक्स" एक्सपायरी अवधि पूर्ण होने के बावजूद उपयोग हेतु रखा पाया गया. एक्सपायर्ड प्रीमिक्स को पंचनामा तैयार कर मौके पर ही विनष्ट (Destroyed) कराया गया.

Last Updated : July 26, 2026 at 5:18 PM IST

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