देश के सबसे स्वच्छ शहर में गंदगी में बन रहा घी और पनीर, 300 किलो डेयरी प्रोडक्ट जब्त

इंदौर: खानपान के शहर कहे जाने वाले इंदौर में लगातार मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री के मामले सामने आ रहे हैं. खाद्य विभाग की टीम ने घी और पनीर तैयार करने वाली एक दूध डेयरी पर छापेमारी की कार्रवाई की. इस दौरान मौके पर गंदगी में तैयार किया जा रहा 150 किलो पनीर और इतना ही घी भी जब्त किया गया है.

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार उन्हें शिकायत मिली थी कि संबंधित डेयरी में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है. इसके साथ ही दूध से बनी सामग्री अमानक परिस्थितियों में तैयार की जा रही है. सूचना के आधार पर जब खाद्य विभाग की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची. टीम ने पाया कि डेयरी परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. दूध, पनीर और घी बनाने का कार्य ऐसे स्थान पर किया जा रहा था, जहां पर गंदगी थी और पास में ही बाथरूम भी स्थित था. जिसके बाद मौके पर से करीब 150 किलो पनीर और 150 किलो घी जब्त किया गया है.

जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कानूनी कार्रवाई (ETV Bharat)

जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी कानूनी कार्रवाई

टीम ने मौके से जब्त पनीर और घी के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है. अब सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि ये सामग्री मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं. फिलहाल पूरी सामग्री को जब्त कर लिया गया है ताकि इसे बाजार में बेचने से रोका जा सके. अपर कलेक्टर रोशन राय ने बताया कि "जांच रिपोर्ट के आधार पर डेयरी संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि सामग्री में मिलावट या गंभीर लापरवाही पाई जाती है, तो डेयरी का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है."

गंदगी में तैयार हो रहा 300 किलो डेयरी प्रोडक्ट जब्त (ETV Bharat)

स्वच्छ प्रतिष्ठानों से दूध उत्पादन खरीदने की अपील

खाद्य विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे दूध और दूध से बने उत्पाद केवल प्रमाणित और स्वच्छ प्रतिष्ठानों से ही खरीदें. यदि कहीं भी मिलावट या गंदगी की शिकायत हो, तो तुरंत विभाग को सूचित करें. विभाग ने स्पष्ट किया है कि शहर में मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.