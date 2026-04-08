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इंदौर में खेल-खेल में मासूम के मुंह में फंसी जिंदा मछली, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान

इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल के ईएनटी विभाग में बच्चे के गले में फंसी जिंदा मछली को निकालने के लिए हुआ ऑपरेशन.

INDORE FISH STUCK CHILD THROAT
बच्चे के गले में फंसी जिंदा मछली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 11:00 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: कल्पना कीजिए कि फिश पॉट का पानी बदलने के दौरान जिंदा मछली उछलकर किसी बच्चे के मुंह में गिरकर गले में जाकर फंस जाए तो बच्चे और उसके माता-पिता की स्थिति क्या होगी. इंदौर में ऐसे ही एक अजीबोगरीब मामले में इंदौर की डॉ यामिनी गुप्ता और उनकी टीम ने समय पर रेस्क्यू कर एक साल के मासूम बच्चे की जान बचाई है.

बच्चे के गले में फंसी जिंदा मछली

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज (एमवाय हॉस्पिटल) में तरह-तरह के मामलों के बीच ईएनटी विभाग में यह पहला दुर्लभ मामला है, जब 1 साल के मासूम बच्चे के गले में जीवित मछली फंस गई थी. मछली और मासूम बच्चा दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे. बच्चों के परिजन जब उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के डॉक्टर भी हैरान रह गए.

ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान (ETV Bharat)

डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर निकाली मछली

विभाग की एचओडी डॉ यामिनी गुप्ता ने बिना देरी किए आपातकालीन टीम को अलर्ट कर मासूम बच्चे का ऑपरेशन शुरू कर दिया. इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन की टीम में शामिल डॉक्टरों ने अत्यंत सावधानी और कुशलता के साथ बच्चे के गले में फड़फड़ती हुई 3 इंच की मछली को निकाल लिया. इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू में डॉ. यामिनी गुप्ता के अलावा डॉ. वर्षा राठी, डॉ. प्रेम प्रकाश धुर्वे और डॉ. सुरेंद्र पाल के अलावा, डॉ मेघा, डॉ पूजा और निश्चेतना विभाग की डॉ. मोनिका गांधी और टीम ने अपने-अपने स्तर पर मोर्चा संभाला.

FISH STUCK CHILD OPERATION
ऑपरेशन के बाद बच्चे के गले से निकाली गई मछली (ETV Bharat)

सफल ऑपरेशन से बची बच्चे की जान

आपरेशन के बाद पता चला कि यह गोरामी मछली थी, जो फिश पॉट में पाली जाती है. मछली को निकालने के लिए किए गए रेस्क्यू के बाद बच्चे की सांस सामान्य हो गई और उसकी स्थिति स्थिर हो गई. समय पर किए गए इस उपचार से एक बड़ी अनहोनी टल गई. इस सफल मेडिकल प्रक्रिया ने न केवल बच्चे की जान बचाई बल्कि परिजनों की भी जान में जान आ सकी.

इस दौरान परिजनों ने बताया कि खेल-खेल में एक छोटी जीवित मछली बच्चे के मुंह में चली गई थी, जो सीधे गले के पिछले हिस्से में जाकर अटक गई. जब बच्चे को एमवाय अस्पताल लाया गया, तब उसकी स्थिति अत्यंत नाजुक थी. वह न तो रो पा रहा था और न ही ठीक से सांस ले पा रहा था.

'छोटे बच्चों में इस प्रकार की घटनाएं खतरनाक'

ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ यामिनी गुप्ता ने बताया, "बच्चे को सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, बेचैनी और मुंह से खून आना जैसी समस्या हो रही थी. ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मछली जीवित थी. मछली के गलफड़ों और पंखों की हलचल से बच्चे के स्वर-यंत्र और भोजन नली के जख्मी होने का पूरा अंदेशा था लेकिन टीम ने बच्चे को बचा लिया.

छोटे बच्चों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि उनकी सांस की नली संकरी होती है और थोड़ी सी भी रुकावट जानलेवा बन सकती है. इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को छोटी या जीवित वस्तुओं से दूर रखें और हमेशा उनकी निगरानी करें."

'जिंदा मछली निकालना बड़ी चुनौती'

ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. यामिनी गुप्ता ने बताया कि "यह मामला न केवल चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि समय पर सही उपचार और विशेषज्ञता से किसी भी गंभीर स्थिति को संभाला जा सकता है. चिकित्सा जगत में इतनी छोटी उम्र में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा. यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को परखने वाली एक चुनौती थी."

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