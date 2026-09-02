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मध्य प्रदेश की पहली एयरोसिटी उतरेगी जमीन पर,  फ्लाईओवर्स करेंगे इंदौर का ट्रैफिक कंट्रोल

इंदौर को मिली दो नए फ्लाईओवर की सौगात, आईडीए बोर्ड ने प्रस्ताव किया मंजूर, एयरपोर्ट के पास बनेगी पहली एयरोसिटी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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इंदौर में बनेगी मध्य प्रदेश की पहली एयरोसिटी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 10:03 AM IST

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Updated : September 2, 2026 at 10:53 AM IST

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इंदौर: मिनी मुंबई यानी इंदौर को एक नई सौगात मिलने जा रही है. दिल्ली-मुंबई की तर्ज पर एयरपोर्ट के पास आवासीय और व्यावसायिक एमेनिटी विकसित करने के लिहाज से इंदौर में एयरपोर्ट के पास प्रदेश की पहली एयरोसिटी विकसित की जाएगी. इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई है. दरअसल, तेजी से महानगर के रूप में विकसित होते इंदौर के देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की आवाजाही बढ़ने और विमान गतिविधियों के विस्तार के चलते इंदौर में एयरोसिटी की जरूरत महसूस की जा रही थी.

एयरपोर्ट के पास बनेगी एरोसिटी

लिहाजा इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल ने एरोसिटी के विकास के लिए 52.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसके लिए इंदौर की आवासीय योजना क्रमांक 151-169-बी में आईटी कंपनियों टीसीएस/इन्फोसिस को दी गई भूमि के बदले सरकार से प्राप्त जमीन, जो योजना क्रमांक 172 के समीप स्थित है, को एरोसिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है.

शहर में फिर बनेंगे दो फ्लाईओवर (ETV Bharat)

इसके साथ ही इंदौर विकास योजना-2021 के अनुसार उस भूमि से एयरपोर्ट तक 75 मीटर चौड़े एवं लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 52.61 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई. एरोसिटी के विकास से एयरपोर्ट के समीप होटल सहित अन्य व्यावसायिक एवं सेवा गतिविधियों के विस्तार को गति मिलने की संभावना है. इसके अलावा एयरोसिटी से पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को जोड़ने के साथ यहां अलग-अलग एमेनिटीज भी विकसित होगी.

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आईडीए बोर्ड ने प्रस्ताव किया मंजूर (ETV Bharat)

शहर में फिर बनेंगे दो फ्लाईओवर
इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परीक्षित झाडे ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''इंदौर एयरपोर्ट से दिलीप नगर D लगभग 75 मीटर का मास्टर प्लान रोड है, उसका निर्माण हम इसके माध्यम से कराएंगे. इससे इंदौर से पीथमपुर कॉरिडोर की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी.''

संचालक मंडल द्वारा पूर्वी रिंग रोड स्थित रेडीसन चौराहा पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के लिए 76.59 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसी प्रकार रोबोट चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के लिए 94.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई. दोनों चौराहे पर फ्लाईओवर के ‍निर्माण के बाद यातायात सुगम होगा.

इसी तरह आगरा-मुंबई बायपास से प्राधिकरण की योजना क्रमांक 05 को जोड़ने वाले मास्टर प्लान एमआर-09 मार्ग के निर्माण के लिए 6.56 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं. इस प्रकार गैर योजनामद के अंतर्गत कुल 177.33 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई. कुल मिलाकर एयरोसिटी बनने से इंदौर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है.

Last Updated : September 2, 2026 at 10:53 AM IST

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