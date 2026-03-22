इंदौर अग्निकांड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, तनय का शव समझ पुलिस ले गई थी फोम, डेडबॉडी की तलाश
इंदौर अग्निकांड मामले में पुलिस को सौंपी गई मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 6 साल के तनय का नहीं मिला शव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 8:01 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 मार्च को हुए भीषण अग्निकांड को 5 दिन बीत गए हैं. इलेक्ट्रिक कार के जरिए घर में लगी आग में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी. इस घटना में 7 लोगों का शव तलाश कर पोस्टमार्टम तुरंत कर दिया गया था, जबकि 8वां शव जो 6 साल का तन्मय का था, उसका पोस्टमार्टम बाद में कराया गया था. अब तनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है, कि पुलिस ने जिसे शव समझकर डॉक्टर को सौंपा था, वह शव नहीं बल्कि सोफे का फोम था. पुलिस शव की तलाश कर रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, बच्चे का शव नहीं सोफे का फोम
शहर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के बृजेश्वरी एनएक्स में अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस मामले की जांच लगातार कर रही है, वहीं सभी लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है. जहां पता चला है कि किसी भी व्यक्ति को करंट नहीं लगा था. सभी की मौत धुआं भरने और आग में झुलसने के कारण हुई है. सबसे हैरान करने वाली बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है, वह यह है कि पुलिस ने तनय का जो शव डॉक्टरों को सौंपा था. वह शव नहीं बल्कि सोफे का फोम था.
बच्चे तनय का सिर और धड़ नहीं मिला
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के पांच दिन बाद भी बच्चे का सिर और धड़ नहीं मिल पाया है. पुलिस जिस सामग्री को शव समझकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल ले गई थी, उसमें बच्चे का केवल एक पैर ही मिला. इसके बाद अब फॉरेंसिक टीम फिर से घटनास्थल पर पहुंची और बच्चे के शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश कर रही है. ऐसा माना जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि कहीं बच्चे का शरीर आग में जलकर नष्ट न हो गया हो. पुलिस घर में बच्चे का शव तलाश कर रही है.
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दो लोगों की मौत दम घुटने से
थाना प्रभारी मनीष लोधा के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि बिहार के विजय सेठिया और रुचिका सेठिया की मौत की वजह दम घुटना है. उनकी मौत जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है. दोनों के शरीर में कार्बन मोनाऑक्साइड के अवशेष पाए गए हैं. घटना की मुख्य वजह जानने पुलिस फॉरेसिंक जांच के साथ ही विद्युत वितरण कंपनी से भी जांच रिपोर्ट मंगवाई है. जहां रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले में खुलासे हो सकते हैं.
बता दें 19 मार्च को मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ पुगलिया ने मीडिया के सामने दावा किया था कि घटना वाली रात उनकी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर नहीं लगी थी, बल्कि पोल पर ब्लास्ट से आग लगी थी. हालांकि पुलिस अभी कुछ भी जांच के बाद कहने की बात कह रही है.