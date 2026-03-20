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अग्निकांड मामले में क्राइम सीन सुरक्षित, पुलिस ने बिजली विभाग को लिखा पत्र, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज

मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आगजनी की घटना को लेकर जांच चल रही है. मृतकों के अलग-अलग मर्ग कायम किए गए हैं. सीन ऑफ क्राइम यानि घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है. साथ ही क्राइम सीन का एफएसएल टीम और दूसरी टीम द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है. पुलिस पड़ोसियों और प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके बयान दर्ज कर रही है. इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. साथ ही मामले के दूसरे पहलूओं पर भी पुलिस जांच कर रही है.

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बुधवार को हुए अग्निकांड की लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है. इसके साथ ही मृतक मनोज के बेटे सौरभ द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भी पुलिस कर रही है. सौरभ पुगलिया के बयानों के बाद पुलिस ने विद्युत वितरण कंपनी को पत्र लिखा है.

कई लेयर में था डिजिटल लॉक, विद्युत कंपनी को लिखा लेटर

सौरभ पुगलिया के बयान पर एडिशनल डीसीपी ने कहा कि पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रही है, क्योंकि घटना की शुरुआत इलेक्ट्रिक व्हीकल और एमसीबी यानि पोल है. उन्होंने कहा कई बार खड़े वाहनों में भी अचानक आग लग जाती है, ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने है. लिहाजा पुलिस सारे तथ्यों की जांच करने के बाद ही बता पाएगी कि आग कैसे लगी है. वहीं डिजिटल लॉक को लेकर उन्होंने कहा कि घर के अंदर एक नहीं बल्कि कई लेयर में डिजिटल लॉक लगे थे. जिससे जब आग लगी तो वे लॉक नहीं खुल पाए. पुलिस ने इन सभी पहलुओं को जांच के दायरे में लिया है. एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी को पत्र लिखकर सीसीटीवी फुटेज और उनकी भी एक रिपोर्ट मांगी है.

पड़ोसी ने किया खुलासा

वहीं मामले में पड़ोसी भरत जैन का कहना है कि " हादसे के वक्त हम लोग सो रहे थे, समय सुबह के लगभग 4 बज रहे थे. तभी बाहर से बचाने को लेकर कुछ आवाज सुनाई दी, तो मैं और मेरी पत्नी घर से बाहर निकले, जहां देखा हमारे पड़ोसी मनोज का घर जल रहा था. इस दौरान मैंने मनोज पुगलिया को फोन भी लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मनोज के बेटे घर की छत पर चढ़कर बचाने की आवाज लगा रहे थे. मैंने एक अन्य पड़ोसी को देखा जो बचाव कार्य में जुटे हुए थे. उन्होंने मनोज के बेटे सौरभ को बचा लिया था.

बताते चलें बीते दिन यानि गुरुवार को आगजनी की घटना पर मृतक मनोज के बेटे सौरभ ने बयान दिया था. सौरभ ने कहा था कि "जिस दिन यह हादसा हुआ, उस दिन उनकी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर नहीं लगी थी. पोल पर ब्लास्ट हुआ था, जिसकी आग कार पर गिरी थी."