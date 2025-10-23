ETV Bharat / state

कार शोरूम के पेंट हाउस में आग, छत पर सो रहे कांग्रेस नेता की दम घुटने से मौत, पत्नी वेंटिलेटर पर

इंदौर में कांग्रेस नेता के कार शोरूम के पेंट हाउस में आग, छत पर सो रहे प्रवेश अग्रवाल की दम घुटने से मौत.

CONGRESS LEADER PRAVESH AGARWAL DIE
आग लगने से कांग्रेस नेता की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 12:21 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 2:50 PM IST

इंदौर: दीपावली के दौरान शहर में विभिन्न स्थानों पर हुई आग लगने की घटना के चलते गुरुवार सुबह शहर के महिंद्रा शोरूम में भी आग लग गई. इस शोरूम के ऊपर ही रहने वाले कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल की अपने ही घर में दम घुटने से मौत हो गई. हादसे में उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. प्रवेश अग्रवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी थे जिनका इंदौर में महिंद्रा शोरूम है, उसी शोरूम के पेंट हाउस में वह रहते थे, जहां आग लगी है. हादसे पर कमलनाथ ने दुख जताया है.

कार शोरूम के पेंट हाउस में लगी आग
यह घटना गुरुवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है. स्कीम नंबर 78, महिंद्रा शोरूम के ऊपर स्थित उनके निवास स्थान पर आग लगने की दर्दनाक घटना हुई. इस हादसे में प्रवेश अग्रवाल गंभीर रूप से प्रभावित हुए और दम घुटने से उनका निधन हो गया. आग लगने के दौरान उन्होंने साहस दिखाते हुए अपनी पत्नी और छोटी बेटी मायरा 12 साल को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि बड़ी बेटी सौम्या 14 साल आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुई है. उसका बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कमरे में लगे एयर कंडिशनर के फटने से आग लगी थी.

कार शोरूम के पेंट हाउस में लगी आग, कांग्रेस नेता की मौत (ETV Bharat)

बेटियों और पत्नी को बचाया, खुद की जान नहीं बचा सके
बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उसे समय शोरूम सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं थे. शोरूम के ऊपर बने अपने घर से नीचे आने का एक ही रास्ता था लेकिन नीचे ही आग लगने के करण प्रवेश अग्रवाल धुएं में घिर गए, हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को किसी तरह नीचे भेज दिया. वहीं अपनी पत्नी को भी वे आग से बचने का प्रयास करते रहे. हालांकि इसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी है पुलिस (ETV Bharat)

फिलहाल उनकी पत्नी और बेटियों को शहर के बाम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पत्नी की हालत चिंताजनक बनी हुई है. वहीं उनकी बड़ी बेटी भी आग से ज्यादा जल जाने के कारण गंभीर है. प्रवेश अग्रवाल नर्मदा सेना नामक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय थे.

CAR SHOWROOM FIRE INDORE
इंदौर में कांग्रेस नेता के घर में लगी आग (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''आगजनी की घटना किस तरह से घटित हुई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. लसुड़िया पुलिस के साथ ही एसएफएल टीम को भी जांच के लिए मौके पर भेजा गया है.'' आमतौर पर इंदौर में दमकल विभाग और नगर निगम के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग की चेकिंग की जाती है. आगजनी की घटना को रोकने के लिए किस तरह के उपकरण मौजूद हैं इसकी जांच की जाती है. लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं उद्योगपति की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं.''

कमलनाथ ने मौत पर जताया दुख
प्रवेश अग्रवाल की मौत पर कांग्रेस नेताओं ने दुख जताया है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, ''इंदौर में आग लगने की दुर्घटना में कांग्रेस नेता प्रवेश अग्रवाल के निधन और उनकी पत्नी के गंभीर रूप से अस्वस्थ होने का समाचार सुनकर अत्यंत पीड़ा हुई. श्री अग्रवाल कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे. परिवार के अन्य सदस्यों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है.'' वहीं जीतू पटवारी और पूर्व सांसद नकुल नाथ ने भी प्रवेश अग्रवाल को श्रद्धांजली दी है.

Last Updated : October 23, 2025 at 2:50 PM IST

