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3 मंजिला इमारतों में लगाना होगा फायर फाइटिंग यूनिट, नहीं लगाने वाली बिल्डिंग होंगी सील

इंदौर में लगातार हो रही आग की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने की संयुक्त बैठक, 3 मंजिला इमारत में लगाना होगा फायर फाइटिंग यूनिट.

INDORE FIRE FIGHTING UNIT BUILDING
3 मंजिला इमारतों में लगाना होगा फायर फाइटिंग यूनिट (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 2:05 PM IST

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इंदौर: बाते बुधवार यानि 18 मार्च को इंदौर में भीषण अग्निकांड हुआ था, उसके बाद दो-तीन और आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. आगजनी की घटनाओं को देखते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है. जहां सभी जी प्लस 3 मंजिला इमारत पर फायर फाइटिंग यूनिट लगाना जरूरी कर दिया गया है. अगले 15 दिनों में यह यूनिट जिन स्थानों पर नहीं पाया गया, उन्हें सील कर दिया जाएगा.

आग की घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन की संयुक्त बैठक

हाल ही में बृजेश्वरी एनएक्स में हुए हादसे में आठ लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. इसके बाद भी शहर में अग्निकांड के दो-तीन और मामले सामने आए हैं. आगे इस तरह की घटना न हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों, नगर निगम और ब्लिडिंग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त बैठक की. जहां फैसला लिया गया कि शहर की सभी इमारतें, होटल, सिनेमा, अस्पताल, स्कूल और कमर्शियल बिल्डिंग की विशेष तौर पर निगरानी होगी.

निगम आयुक्त ने दी जानकारी (ETV Bharat)

3 मंजिला ऊंची इमारतों में फायर फाइटिंग यूनिट जरूरी

जिन इमारतों में फायर फाइटिंग यूनिट चालू हालत में नहीं मिली, उन्हें तत्काल सील कर दिया जाएगा. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि "आम लोगों की छोटी सी लापरवाही के कारण कई परिवारों को इसका भीषण खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए शहर की सभी तीन मंजिला से ऊंची इमारत के लिए फायर फाइटिंग यूनिट को जरूरी किया गया है. जिला प्रशासन ने इसके लिए एक टीम भी गठित की है. वही नगर निगम को भी इसके निर्देश दिए गए हैं.

15 दिन में लगानी होगी फायर फाइटिंग यूनिट

इधर नगर निगम ने आगजनी से जन सुरक्षा के मद्देनजर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1981/895002/ दिनांक 16 दिसंबर 2022 को जारी आदेश और एनबीसी पार्ट 4 की कडिका 1.2 में उल्लेखित सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा प्रावधान जरूरी किए गए हैं. वहीं नगर निगम की टीम ने अब शहर की ऐसी तमाम इमारत की निगरानी का फैसला किया है. कलेक्टर के मुताबिक अगले 15 दिनों में सभी भवन मालिकों और संचालकों को अपने-अपने स्तर पर फायर फाइटिंग यूनिट इंस्टॉल करना होगा. जिससे आगजनी की घटना के दौरान मौके पर आग से काबू पाया जा सके.

FIRE FIGHTING UNIT 3 STORY BUILDING
फायर फाइटिंग यूनिट लगाना जरूरी (Getty Image)

फायर फाइटिंग यूनिट न मिलने पर ब्लिडिंग होगी सील

उन्होंने कहा शहर में कई स्थानों पर सकरी गली और छोटी सड़के हैं. जहां फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाते, ऐसी स्थिति में फायर फाइटिंग यूनिट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. जिससे आग पर शुरुआत में ही काबू पाया जा सकता है. उन्होंने बताया यदि यूनिट इंस्टॉल नहीं पाई गई तो ऐसी इमारत को तत्काल सील कर दिया जाएगा." नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने बताया कि "अग्निशमन के लिए जो टीम गठित की जा रही है. उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी. वहीं ऐसी बिल्डिंगों की 15 दिन के बाद मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की जाएगी."

इंदौर में तैयार होंगे 4 फायर स्टेशन

इंदौर में नगर निगम द्वारा अब चार स्थानों पर फायर ब्रिगेड के स्टेशन बनाए जाएंगे. इसके लिए स्थान चयन और निर्माण का कार्य जारी है. वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया "शहर में हाई राइज बिल्डिंग की आग बुझाने के लिए 70 मीटर लंबे टेंडर खरीद रहे हैं. जिससे ऊंची इमारत में आग बुझाने में आसानी होगी. इसके अलावा एक रोबोट भी खरीदा जा रहा है, जो अग्निकांड की स्थिति में पानी के पाइपलाइन को आग के स्थान तक पहुंच कर आग बुझा सकेगा."

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