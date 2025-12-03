ETV Bharat / state

इंदौर में पटाखा गोडाउन में लगी भीषण आग, आतिशबाजी की आवाज से मची अफरा-तफरी

इंदौर के पटेल मार्केट में आतिशबाजी के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने आग पर पाया काबू, नहीं हुई कोई जनहानि.

INDORE FIRE BROKE OUT WAREHOUSE
इंदौर में पटाखा के गोडाउन में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 10:49 PM IST

2 Min Read
इंदौर: खजराना थाना क्षेत्र स्थित पटाखा गोडाउन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है. लोगों ने घबराकर मामले की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई. तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद दमकल विभाग ने आग पर कंट्रोल किया. वहीं प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना में किस भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है.

अज्ञात कारणों से गोदाम में लगी आग

घटना शिफा अस्पताल के पीछे पटेल मार्केट की है. यहां बुधवार की शाम की अचानक से पटाखा को गोडाउन में आग भड़क उड़ी. देखते-देखते आग ने आसपास की तकरीबन 7 से 8 दुकानों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भीषण थी कि दूर से उसकी लपटें दिखाई दे रही थी. वहां हड़कंप जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी. वहीं मौके पर मौजूद लोग आग देखकर डर गए और इधर-उधर भागने लगे. इन्हीं में से किसी ने घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी.

फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

गोदाम में रखी थी आतिशबाजी

घटनास्थल पर मौजूद प्रतीक अहिरवार ने बताया,"गोदाम के अंदर रखे पटाखे आग की चपेट में आकर फूटने लगे, जिससे आतिशबाजी जैसी आवाजें आ रही थी. इस कारण अफरा तफरी मची हुई थी. लोग डर कर भाग रहे थे. वहीं सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के 4 से 5 पानी के टैंकर तत्काल आग बुझाने में जुट गए. काफी संघर्ष के बाद आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है. गोदाम में आग कैसे लगी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है."

फायर ब्रिगेड ने आग फैलने से रोका

फिलहाल, आगजनी की घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं बताया जा रहा है कि मार्केट के पास पटाखा गोडाउन भी मौजूद था. जिसमें काफी मात्रा में आतिशबाजी रखी हुई थी. इंदौर एसीपी कुंदन मंडलोई ने बताया," शाम को शिफा अस्पताल के पीछे पटेल मार्केट में एक गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति काबू करने में जुट गए थे. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को फैलने से भी रोक दिया था."

संपादक की पसंद

