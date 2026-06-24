आगजनी की घटनाओं से कोई सीख नहीं, इंदौर में लापरवाही के चलते भड़की आग, 5 झुलसे
पाइलिंग के दौरान अवंतिका गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका, अग्निकांड में 5 लोग घायल. गैस की आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के छूटे पसीने
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : June 24, 2026 at 11:34 AM IST
इंदौर: भीषण आगजनी की घटनाओं के बावजूद इंदौर जिला प्रशासन व नगर निगम की लापरवाही चरम पर है. एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में पाइलिंग के दौरान अवंतिका गैस पाइपलाइन में विस्फोट होने से 5 लोग झुलस गए. मंगलवार को विजयनगर थाना क्षेत्र में घटी इस घटना ने एक बार फिर नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इंदौर में मार्च 2026 में एक भीषण अग्नि दुर्घटना में पुगलिया परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई थी, इसके बावजूद फायर सेफ्टी को लेकर हद दर्जे की लापरवाही बरती जा रही है.
भीषण आग के साथ हुआ धमाका
मंगलवार को विजयनगर थाना क्षेत्र में अवंतिका गैस पाइपलाइन में अचानक से लीकेज होने से भीषण आगजनी के साथ एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया. इसमें 5 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक महिला सहित 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है.
घटनास्थल पर अफरा-तफरी
पूरा मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के सुमन नगर स्थित जैन मंदिर के पास की है. यहां कथित तौर पर क्षेत्रीय पार्षद द्वारा एक बोर कराया जा रहा था, लेकिन जिस जगह पर बोरिंग करवाया जा रहा था उसके नीचे से अवंतिका गैस की पाइपलाइन जा रही थी. जिसके कारण अवंतिका गैस पाइपलाइन में लीकेज हो गया और एक बड़ा धमाका हो गया. धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई.
आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन
एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, "जैन मंदिर के पास बोरिंग का काम चल रहा था. इस दौरान कार्यस्थल के नीचे से गुजर रही गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया, जिससे भीषण आग लग गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रीय रहवासियों की मदद से दमकल विभाग ने घटना पर काबू पाया गया."
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उन्होंने आगे कहा, "इस घटनाक्रम में एक स्कूटी सवार महिला सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुई है. जबकि 3 लोगों को मामूली चोटें आई है. सभी को इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में कोई जनहानि नहीं हुई है. इस पूरे मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
देशभर में बढ़ी आगजनी की घटनाएं
बीते 18 मार्च को इंदौर के बंगाली चौराहा स्थित ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी में ईवी चार्जिंग के दौरान लगी भीषण आगजनी की घटना घटित हुई थी. जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो थे. इस हादसे में परिवार में 12 साल की बच्ची राशि और 6 साल का बच्चा तन्मय सहित 10 सदस्य शिकार हुए हैं. इनमें से 8 की मौत हो गई है, जबकि दो अब भी गंभीर रूप से घायल है. मृतकों में कुछ बिहार निवासी भी थे. वहीं, सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को भीषण आगजनी में करीब 15 लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से झुलस गए. दिल्ली में बुधवार तड़के उद्योग भवन के पास स्थित मजदूरों की झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई. तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के फर्नीचर और प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिससे भारी नुकसान हुआ. इन सब घटनाओं के बावजूद सरकारें फायर सेफ्टी को लेकर आंख मूंदे बैठी हैं.