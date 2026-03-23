ETV Bharat / state

इंदौर में आग का तांडव, चोइथराम हॉस्पिटल के पास गैरेज आए चपेट में, कई गाड़ियां स्वाहा

चोइथराम हॉस्पिटल के पास लगी आग मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है. सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मौजूद चोइथराम हॉस्पिटल के नजदीक लेखपाल क्षेत्र में मौजूद तकरीबन तीन से चार गैरेज में आगजनी की घटना घटित हुई. जैसे ही घटना की जानकारी दमकल विभाग की टीम को लगी, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. लेकिन इस दौरान तकरीबन तीन से चार गैरेज पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं. गैरेज में रखी हुई तीन कारें भी जलकर खाक हो गई हैं.

इंदौर: राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम हॉस्पिटल के पास मौजूद लेखपाल क्षेत्र में भीषण आगजनी की घटना घटित हुई है. प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि आग के कारण क्षेत्र में बने हुए तीन से चार गैरेज पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. समय रहते ही आगजनी की घटना पर काबू पा लिया नहीं तो एक बड़ी घटना क्षेत्र में घटित हो सकती है.

गैरेज में रखी गैस की टंकी को समय रहते निकाला बाहर

गैरेज में गैस की टंकी भी रखी हुई थी जिसे दमकल विभाग की टीम ने बाहर निकालकर आगजनी की घटना पर काबू पाया. इस पूरी घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन यदि दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंचता तो पास में ही मौजूद चोइथराम हॉस्पिटल में भी आगजनी की घटना घटित हो सकती थी. आगजनी में 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं आगजनी की घटना किन कारणों के चलते-घटित हुई है इसके कारणों की जांच राजेंद्र नगर पुलिस और दमकल विभाग के द्वारा की जा रही है.

दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू (ETV Bharat)

गैरेज मालिकों को भारी नुकसान

गैरेज संचालक मोहम्मद रज़ा खान ने बताया कि, मुझे सूचना मिली थी मेरे गैरेज में आग लग गई. आस पड़ोस के लोगों ने हमारे गैरेज का ताला खोला तो देखा अंदर रखी तीन गाड़िया जलकर राख हो चुकी थीं. अंदर रखी दो गाड़ियों को भी हम नहीं बचा पाए क्योंकि आग की लपटें बहुत ज्यादा थी. फायर ब्रगेड आने में लेट हो गई, इस वजह से आग लगने से हमारा 25 लाख के आसपास का नुकसान हो गया है.'' दमकल विभाग के सब इंस्पेक्टर सुशील दुबे ने बताया कि, अस्पताल के पास गैरेज में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल हम मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.''

इंदौर में बढ़ी आगजनी की घटनाएं

इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आगजनी की घटना लगातार सामने आ रही हैं. पिछले 15 दिनों में इंदौर में चार से पांच आगजनी की घटनाएं घटित हो चुकी हैं. इस पूरे घटना क्रम में दमकल विभाग के साथ ही पास में ही मौजूद चोइथराम हॉस्पिटल के प्रबंधक ने आगजनी की घटना पर काबू पाने का प्रयास किया है. समय रहते ही आगजनी की घटना पर काबू पा लिया नहीं तो एक बड़ी घटना क्षेत्र में घटित हो सकती थी.